Cecilia Valenzuela sustentó investigación sobre caso López Meneses

La directora de Perú21 acudió ayer al Tercer Juzgado Penal de delitos de corrupción de funcionarios para rendir su declaración en el juicio que se le sigue al ex operador montesinista Óscar López Meneses.

La investigación periodística que Valenzuela publicó el 13 de noviembre de 2013 reveló la ilegal custodia policial de la que gozaba el ahora acusado por la Fiscalía.

El despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova solicitó que la periodista relate los detalles de sus indagaciones ante el juez William Lugo.

Lugo pidió a la periodista que respondiera a las preguntas del abogado de López Meneses, Luis de la Cruz, a quien el magistrado tuvo que llamarle la atención por su actitud intimidatoria.

ABOGADO DE BARRO

El abogado del ex operador montesinista quiso justificar sus débiles argumentos de defensa insistiendo en que Cecilia Valenzuela debía especificar a cuántos metros de la casa de López Meneses se encontraba cada uno de los patrulleros registrados por su equipo de investigación.

Ante tal despropósito, la periodista respondió que eso ya lo había relatado al juez una hora antes. La posición de Valenzuela no fue bien recibida por el abogado del ex operador de Montesinos, quien agredió replicando: “¿Tiene un problema de salud para no determinar cuántos metros?”.

“Nuestra investigación fue contundente y demostró que la Policía y el Serenazgo de Surco custodiaban la casa de López Meneses. Las grabaciones, en poder de la Fiscalía, lo demuestran”, concluyó Valenzuela.

SABÍA QUE

* Por peculado. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y dos meses de prisión efectiva para Óscar López Meneses.

* Altos mandos. Entre los acusados se encuentran el ex director de la Policía Raúl Salazar y el ex jefe de la región policial Lima Luis Praeli, para quien se ha pedido seis años.