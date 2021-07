Cecilia Valenzuela sobre fiscal Tello: “Faltó a la verdad y a la inteligencia de los peruanos”

Cecilia Valenzuela, directora de Perú21, se pronunció sobre las declaraciones de Omar Tello, jefe nacional de las fiscalías anticorrupción, quien ayer insinuó que eran “falsas” las afirmaciones que hizo a este diario donde señaló el 3 de junio que tenía conocimiento del operativo contra Los Dinámicos del Centro y que el mismo no se ejecutó por “salir en una época no apropiada”.

En diálogo con RPP, Valenzuela aseveró que Tello “faltó a la verdad y a la inteligencia de los peruanos”. “El fiscal (Omar Tello) ha dicho primero que no sabía sobre la solicitud de intervención que había presentado la fiscal anticorrupción de Huancayo al Poder Judicial el 15 de mayo y que él se enteró recién entre el 8 y 9 de junio. Si es cierto lo que dice, entonces el fiscal Tello no tiene ningún liderazgo porque él es el coordinador de las fiscalías anticorrupción a nivel nacional. Él tenía que haber sido informado, como las fuentes de Perú21 refieren. Él fue informado. La primera gran falsedad es que él sí sabía y no quiso actuar. Él decidió actuar el último día del plazo, dejando un enorme espacio para que dos de los cabecillas, que son dirigentes de alto rango de Perú Libre, entre los que se encuentra señor Arturo Cárdenas, se escapen. Aquí hay cosas muy sospechosas”, precisó.

Asimismo, la directora de Perú21, brindó los detalles de la comunicación de la Unidad de Investigación del diario con Omar Tello. “El primero de junio, la jueza de Huancayo admitió la solicitud de la fiscal Bautista que hizo el 15 de mayo y dijo: ‘ok, puedes hacer el operativo e intervenir a estas 37 personas sospechosas de pertenecer a esta banda criminal’. Esto ocurrió el primero de junio. El fiscal Tello dice que nunca supo. El 2 de junio, nosotros tuvimos una investigación constante de los temas en Huancayo y supimos lo que ocurría. No sabíamos muchos detalles, pero sabíamos que había una organización enorme con dirigentes de Perú Libre y que esto no estaba funcionando como debía funcionar. Oscar Quispe, jefe de la Unidad de Investigación de Perú21, le escribe al fiscal Tello. Acá tengo el WhatsApp, que puede verlo un notario o solicitarlo una Comisión Investigadora del Congreso. Le dice tengo una información delicada que estoy cruzando antes de publicar. Le dice en el WhatsApp de qué se trata. Le dice que ha salido una resolución para una megaoperativo de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, pero que sin embargo, la Fiscalía de Lima no está colaborando”, subrayó.

Cecilia Valenzuela agregó que, desde Perú21, existe una disposición de colaborar con una Comisión Investigadora del Congreso, entregando el chat vía WhatsApp con Tello y el audio de la conversación telefónica. “Este texto vamos a entregarlo, estamos esperando que una comisión investigadora del Congreso empiece una investigación. Al día siguiente, el 3 de junio, porque nos deja en visto en primer momento, llama por teléfono a Oscar Quispe. Aquí está la transcripción completa, pero el audio está colgado en la página web de Perú21. Lo más importante que dice el fiscal Tello es que este caso ha salido en una época no apropiada y se refiere a las elecciones, porque la mafilla esta está integrada por gente de Perú Libre, uno de los partidos de la segunda vuelta electoral. El fiscal Tello toma una reacción a partir de una consideración política y no de una consideración penal ni fiscal”, acotó.

Finalmente, Valenzuela resaltó que, los periodistas tienen el deber de informar y no actuar conforme quiere la Fiscalía.

“Los periodistas, cuando tenemos información, tenemos el deber de publicarla. Los periodistas no guardamos información y no acompañamos a la Fiscalía o los políticos. Nuestro deber es informar. Obtenemos información y lo correcto es publicar. Sin embargo, consideramos, procesos judiciales y riesgos de fuga. El fiscal Tello fue llamado por nosotros. Primero le escribimos y luego hablamos con él por teléfono. Le explicamos lo que sabíamos. Él tenía ya la resolución fiscal desde el 1 de junio. La Policía, y eso pueden dar fe los jefes policiales, estaba esperando para actuar. Su fiscal en Huancayo estaba lista y preparada desde el 15 de mayo. Él tomó la decisión de demorarlo hasta el 15 de junio. Nosotros hablamos con él el día 3 de junio, esperamos que pasaran las elecciones, porque él dijo que no era oportuno ni apropiado, haciendo consideraciones políticas. Pasó del 3 al 9 de junio, recién ese día nosotros publicamos, pero nunca publicamos ningún nombre ni ningún detalle sobre los involucrados. Él todavía deja pasar varios días, hasta el 15, el último día del plazo, para ordenar el operativo. El fiscal Omar Tello está faltando a la verdad”, concluyó.

