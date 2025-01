Cecilia Valenzuela sobre A.N.T.A.U.R.O.: "La Corte Suprema ha hecho lo que debió haber hecho el JNE"

La directora de Perú21, Cecilia Valenzuela, consideró como una "excelente noticia" el fallo de la Corte Suprema que declaró "ilegal" en segunda y definitiva instancia la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), que buscaba llevar al condenado por el asesinato de cuatro policías, Antauro Humala, como candidato a la Presidencia de la República.

"Me parece una excelente noticia. Me parece que los ciudadanos de bien debemos darle las gracias a la Corte Suprema porque nos han devuelto la confianza en la democracia, en el sistema. Han hecho lo que debió haber hecho el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso", refirió Cecilia Valenzuela en Canal N.

La directora de Perú21 destacó que Antauro Humala transmitía un mensaje diametralmente contrario a los principios y valores democráticos y sociales, y que tenía un discurso peligroso para la institucionalidad del país, resaltando, por ello, la contundencia del fallo.

"Ellos (los magistrados) lo han hecho y lo han confirmado y ratificado de manera contundente. Han declarado ilegal una agrupación que lo que trasmitía era un mensaje de odio, belicista y tremendamente xenófobo. Tremendamente violento y desde ningún punto de vista convencido de los valores democráticos y ni siquiera convencido de los valores civiles. Lo que predicaba este señor y seguro seguirá predicando, tenía que ver con armar a la ciudadanía, con levantarse (en armas), con estatizar, con robar, realmente era inaceptable. Y además con fusilar", refirió Valenzuela.

"Yo no entiendo cómo es que se puede permanecer, desde ciertas instituciones, impávidos frente a la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no sé si el señor expresidente Salas Arenas no tiene nada que decir. Él se hizo el loco frente al nombre de la agrupación "Antauro". Él decía que no le parecía, que no involucraba al sujeto que se llamaba igual, Antauro Humala, que era el candidato y el que hacía este tipo de apologías", agregó.

En otra parte de la entrevista, la directora de Perú21 refirió que todavía existe la posibilidad de que Antauro Humala entre en la política peruana como diputado o senador, invitado por algún partido político inescrupuloso y que estaría en manos del Congreso "comportarse de manera razonable" y evitar ello.

"Todavía el Congreso podría actuar a la medida del Poder Judicial, por ejemplo. El Legislativo tendría la manera de comportarse de manera razonable. Uno quisiera albergar la esperanza. Pero sí, es cierto, podría ir a la cámara de diputados o incluso a la cámara de senadores, si lo invita uno de estos inescrupulosos [partidos]. Seguramente están interesados más allá de Juntos por el Perú, también los del Frepap pareciera estar interesados, y hay uno de los hermanos Acuña, Virgilio Acuña me parece que también estarían en la cola, todos tratando de acomodarse. Pero dependerá de los ciudadanos", refirió.

"Pero por lo menos sabemos que a la presidencia de la República no podrá postular un sujeto que no solo condujo a la muerte a cuatro policías de la manera más absurda y estúpida porque se inventó una situación para intentar un fallido golpe de estado, sino que ha dedicado su vida a exaltar esa acción, que es algo vergonzoso y ridículo", agregó.

Como se sabe, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó en todos sus extremos y de manera unánime el fallo de primera instancia que declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O). Ahora, lo que queda es la cancelación de su inscripción en el ROP del JNE.

