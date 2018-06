Cecilia Valenzuela: "Paolo Guerrero debería enjuiciar al diario El País"

Tras la reciente publicación de una polémica columna en el diario el País, del escritor peruano Sergio Galarza, en la que se relaciona al jugador peruano Paolo Guerrero con el consumo de drogas, la periodista y directora de Perú21 , Cecilia Valenzuela , rechazó el artículo y exigió al diario una rectificación por mancillar la reputación del capitán de la selección peruana .

¿Qué opinas de la columna publicada en el diario El País, del escritor peruano Sergio Galarza?



La columna está escrita con muy mala leche, con desdén e indolencia respecto de la carrera futbolística del deportista Paolo Guerrero. Yo creo que una persona que escribe y publica en un diario importante y de relevancia tiene que ser muy riguroso y también tiene que ser respetuoso cuando se trata de personalidades que atraviesan una situación difícil.

El titular y la bajada de la columna se prestan para una interpretación negativa respecto de Paolo Guerrero.



Pretender que porque alguien ingirió de manera involuntaria algún rastro de hoja de coca, que a la hora del análisis le da una señal como la que se descubrió, y que por eso es una suerte de drogadicto, y escribir en un sentido en el que han tenido que rehabilitarlo para el Mundial es realmente ladino y miserable. Yo diría que el mayor responsable es el diario El País que titula con sensacionalismo, como si fuera un diario amarillo, en el mismo sentido y peor todavía, mintiendo, diciendo que se encontró cocaína, que él dio positivo al consumo de cocaína. Eso es mentira y aquí las cosas están claras.

El columnista Sergio Galarza ha manifestado que él es autor del cuerpo de la columna y se ha desentendido del titular y la bajada del mismo.



Yo he leído también lo que el autor de la columna ha dicho y su indolencia respecto a lo que había sido publicado en redes sociales del diario El País es algo inaceptable.



¿Por qué no lo rectificó?, ¿por qué no llamó a su editora o editor?, ¿por qué no llamó a su diario y reclamó?, ¿por qué inmediatamente, sobre los tuits que estaban colgados o las notas, los post o lo que fuere, él no reaccionó?

¿En qué medida se ha dañado a Paolo Guerrero? ¿Consideras que este caso se presta para que el deportista adopte acciones legales contra El País?



Aquí las cosas son así de simples, se miente o no se miente, y en esta columna, en estas publicaciones se ha mentido. Paolo Guerrero jamás dio positivo a cocaína, y el daño que se hace es enorme, y los peruanos no lo vamos a tolerar. El diario El País debe disculparse con Paolo Guerrero .

El daño es enorme, porque estás acusando a un deportista de haber consumido cocaína, y hablas de una rehabilitación. ¿Quién se rehabilita? Una persona que ha caído en la droga, de lo contrario no puedes usar la palabra rehabilitación. El daño es enorme y Paolo Guerrero debería enjuiciar al diario El País.

Ante las reacciones que ha generado esta columna, el diario El País ha modificado el titular y la bajada, eliminando algunas palabras. ¿Está de acuerdo con estos cambios?



La responsabilidad del diario El País es total, porque no solo lo han publicado con mala leche, mintiendo, sino que además no lo han rectificado, no han querido siquiera rectificarse, y ya llevamos 24 horas. Ellos tienen que usar en su siguiente publicación la misma cantidad de caracteres para disculparse y para rectificarse y para aceptar que mintieron, de lo contrario serán para siempre unos farsantes.

El columnista Sergio Galarza publicó un tuit en el que menciona haber sufrido un linchamiento de parte de “patriotas como cancha”, como él mismo menciona.



¡Qué tal sinvergüenza!, es decir, le echa un balde de excremento a una persona valiosa y resulta que cuando reclamamos, le estamos linchando. Hay que ser sinvergüenza para reaccionar así.



Habrá gente que pretende que no tiene ninguna relación con la selección. Ese columnista se burla, dice que a él los patriotas le llegan altamente. Es su problema, si él no tiene patria bueno es su problema, pero nosotros sí tenemos.

¿Afecta al deporte nacional e internacional?



Este tema es uno muy sensible porque uno de los ídolos del fútbol que es Maradona, realmente es una vergüenza para la juventud. Una antileyenda. Paolo Guerrero no se parece a Maradona en ese aspecto, para nada. Paolo Guerrero es un joven que ha luchado muchísimo por construir una maravillosa carrera, la ha construido y no hay derecho que la fama le cueste el tremendo dolor de la calumnia, la difamación y peor todavía, la confusión ante los jóvenes en el mundo que no siguen, como nosotros hemos seguido, al detalle, este problema que ha atravesado.