La legisladora de Podemos, Cecilia García, hizo gala de su ligereza nuevamente y, alejándose del comportamiento que dicta el propio Código de Ética del Congreso, arremetió contra los bancos.

El propio reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria refiere en su artículo 3 que un congresista debe “generar confianza y credibilidad en la ciudadanía”. Pero esto no parece importarle a García con tal de cumplir con su agenda populista y demagógica.

“Los bancos son unos terroristas (...) ¿qué se han creído? los terroristas son ustedes, la banda criminal son ustedes, de la mano de la Superintendencia de Banca y Seguros, del director del Banco Central de Reserva, han hecho una banda criminal para esclavizar legalmente a mis hermanos”, manifestó en su último programa dominical de radio Exitosa.

No es la primera vez que García se refiere al titular del BCR, Julio Velarde, de esta manera. Hace un mes, en la Comisión Especial Multipartidaria del Sistema Pensionario, lo acusó de aliarse con las AFP. “Su ánimo para apoyar a sus amigos de las AFP ha sido evidente”, comentó esa ocasión.

La respuesta de Velarde fue inmediata. “Ser congresista no hace que se pierdan las modales (...) decir que soy amigo de las AFP y que estoy confabulado con ellas es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo, no se lo pienso aceptar”, contestó fastidiado.

En otro momento de su programa, García justifica un posible acto de violencia contra la oficina de un banco (ver declaración en recuadro). “¿Quiénes generan esto (la violencia)? ¿acaso no son las autoridades las que cuando ven que viene un conflicto deberían sentarse a conversar?”, dijo.

Al respecto, los penalistas Mario Amoreti y Romy Chang indicaron a Perú21 que quien se sienta aludido por las expresiones de la representante de Podemos “puede denunciarla penalmente por difamación”.

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión de Ética, Mirtha Vásquez (FA), señaló a este diario que esa conducta será evaluada por el grupo de trabajo. “Si hay expresiones subidas de tono, amerita abrir un proceso”, sostuvo.

García dixit:

-La congresista García incitó de esta manera a la violencia: “En el tema de la usura bancaria, han tratado de hacer lo que pueden y no van a poder con el clamor del pueblo, no van a poder con las marchas, cuando la gente en Puno dice, ‘Oye, BCP, te quemo tu oficina, miércoles’. No está bien, ¿pero quiénes generan esto? ¿acaso no son las autoridades las que cuando ven que viene un conflicto deberían sentarse a conversar? El pueblo exige medidas de protección y están en su justo derecho”.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo gestionar una marca personal en el mundo digital?