Cecilia Chacón de Vettori: "Tengo amistades más allá de los avatares políticos"

Sin precisar dónde se encuentra, la congresista Cecilia Chacón nos contesta el teléfono e interrumpe por unos minutos su luna de miel. El último sábado 26 de mayo se casó y en su boda se apreció a un sinnúmero de personajes no solo de su partido, Fuerza Popular (FP). ¿Volverá a Lima para postular a la presidencia de la Mesa Directiva? Esto responde la legisladora.

Por las fotografías que circulan en las redes sociales, pudimos apreciar que en su boda hubo políticos de distintas tiendas. Estaba, incluso, el canciller, Néstor Popolizio.

Había personajes de la política de diferentes bancadas, de diferentes gobiernos. No se olvide que yo soy congresista desde hace más de 12 años. He cosechado también amistades más allá de los avatares políticos. Eso es lo que la gente a veces confunde.

Es que, después de la renuncia del presidente Pedro Pablo

Kuczynski (PPK), se mencionó la cercanía de FP con el gobierno de Martín Vizcarra. Ahora vemos a ministros acudir a su boda. Nada menos.

En realidad, las personas que fueron a mi boda son amigos que conocí a lo largo de mi vida. A algunos los conocí dentro de la política y a otros no. Mi vida no ha empezado ni terminará con la política.

¿Estuvo en su boda el ex premier Fernando Zavala?

No, no estuvo.

¿Se puede saber en qué país está y qué países visitará?

Fuera, fuera, fuera [risas]. Ese es un secreto. Lo único que le puedo decir es que estoy muy contenta de que mis amigos me hayan acompañado en mi boda. Eso no tiene nada que ver con la política.



¿Vendrá a Perú para ser la candidata de su bancada a presidir la Mesa Directiva?

No. Mira, hay varios nombres que se están voceando en varios medios. El nombre de Miki Torres, de Daniel Salaverry, de Rolando Reátegui...

Y el suyo.

Creo que en un primer momento se hablaba de las personas que teníamos más experiencia, pero ya en un tercer año (de ejercicio parlamentario) creo que cualquiera de los que conforman la bancada tiene la capacidad, o podría tener la capacidad, para asumir ese inmenso reto.

Pero su nombre estuvo voceado incluso en el periodo parlamentario pasado, antes de que FP elija como candidato a Luis Galarreta.

Mira, en realidad, creo que eso se da porque soy una de las que más tiempo tiene en la bancada, he sido la número uno de la lista a Lima, he sido una de las más votadas del Parlamento. Pero, insisto, están otros nombres voceados que creo que tienen la suficiente capacidad para asumir ese reto.

¿Cuándo se define la carta del fujimorismo a la Mesa?

Falta mucho, falta mucho. No nos olvidemos que la elección es todavía es el 26 de julio.

Ni tanto. Falta casi un mes y medio.

En política los tiempos son muy largos. Falta mucho aún. No es algo que me quite el sueño.

Congresistas de otras bancadas anuncian la presentación de una lista alterna. ¿Es necesario que FP evalúe si deja la presidencia del Congreso?

Yo creo que FP debe seguir en la dirección de la Mesa Directiva. En el Parlamento, de alguna manera, lo que decide son los votos. Creo que FP es la mejor opción. De lo contrario, una vez más, tendríamos lo mismo que tuvimos en el gobierno de PPK: perro, pericote y gato comiendo de un mismo plato para luego ver los resultados. Entonces, aquí debe haber un objetivo común, un partido político sólido, fuerte, como FP, y no juntar perro, pericote y gato solo para tratar de quitarle la Mesa Directiva a FP. De lo contrario, veremos los resultados. Entre ellos mismos habrá peleas, pullas y demás. Solo se juntarían por intereses propios de cada partido. Eso ya se ha visto que no resulta.

¿Para que FP continúe en la presidencia del Congreso hay que desaforar a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, para recuperar esos votos?

Esas cosas van por cuerdas separadas. Más allá de los cálculos políticos, el pueblo sabe con qué fines algunas personas están tratando hoy de justificar los hechos cometidos por estos congresistas. Fines y objetivos que no tienen nada que ver con aquello que les fue confiado por el pueblo.

No es necesario desaforarlos, entonces.

Nosotros creemos que las razones para la sanción y el desafuero tanto de Kenji como de las personas que usted ha mencionado son contundentes. Lamento mucho que algunos estén tratando de justificar su estancia en el Parlamento solo para quedarse con la Mesa Directiva. Me parece totalmente vergonzoso. Hay personas que ahora están opinando, como la señora Meche Aráoz, quien también tuvo que ser investigada porque fue mencionada como una de las que estaba negociando los votos.

Justo eso piden algunos congresistas: que el informe vuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se incluya a otros personajes involucrados en las grabaciones, como Moíses Mamani.

Es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Si es que ellos quieren que estén involucradas otras personas, eso se puede hacer en otro informe. Lo único que están haciendo es tratar de proteger a aquellas personas que han vendido su conciencia por los fines que ya conocemos.

Kenji Fujimori publicó un tuit en el que denunció que se lacró su oficina del Congreso. El fin de semana echó llave a las puertas y, dijo, sin embargo, aparecieron abiertas.

Usted me va a disculpar, pero nada de lo que diga el señor Fujimori, para mí, tiene validez.

¿No cree lo que dice?

Lo que le digo. Ya, para mí, el señor Kenji Fujimori dejó de tener credibilidad hace tiempo.

AUTOFICHA



- “Soy congresista por Lima de FP. En 2006 fui elegida representando a Cajamarca, la población me reeligió en 2011. En mi boda estuvo Esther Capuñay, que es una gran amiga mía, pero eso no significa que respalde su candidatura a la Alcaldía de Lima. La política y los amigos van por cuerdas separadas”.



- “Tengo entendido que este año ha habido un técnico adicional para cada uno de los despachos de los 130 congresistas. Pero, más allá de eso, la mayoría de trabajadores han entrado al Congreso en los gobiernos anteriores, tanto en el de Ollanta Humala como en el del Apra”.



- “Este Congreso, más bien, en comparación con los gobiernos anteriores, no ha tenido un incremento para nada igual o parecido en la contratación de trabajadores. Este es un tema administrativo y cualquier detalle lo tendrá que aclarar el área administrativa del Parlamento, los congresistas no”.