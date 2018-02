Cecilia Chacón: "El único nervioso aquí es el señor Pedro Pablo Kuczynski"

A dos semanas de conocer las declaraciones de Jorge Barata, la legisladora Cecilia Chacón reiteró que ni Fuerza Popular ni Keiko Fujimori recibieron algún pago de Odebrecht . Así salió en defensa de los suyos.

¿Cree que el presidente Kuczynski podrá salvarse de un nuevo pedido de vacancia?

En diciembre vimos que el Ejecutivo usó todos los métodos para salvarse de la vacancia, no creo que haya sido por la conciencia de muchos sino por arreglos políticos. Creo que ahora están haciendo lo mismo, negociando para salvarse de algo que es inminente, porque por el bien del país el presidente debe dar un paso al costado.

Aquella vez, el Gobierno negoció con parte del fujimorismo.

En realidad, el Gobierno ofreció de todo a todas las bancadas, es por eso que luego vemos nombramientos de personas cercanas a quienes dieron sus votos y la realidad es esa.

¿Y cree que se está negociando con el fujimorismo nuevamente?

Lamentablemente, pensamos que las prácticas de este gobierno habían quedado en el pasado.

¿Prácticas como cuáles? Parece que le quedara claro.

Como tratar de darle prevendas a los congresistas a cambio de un voto, estamos viendo que se le ha dado trabajo a personas cercanas a quienes votaron contra la vacancia. Se dice que hay obras específicas que se les han dado, con el tiempo irán saliendo.

¿Cree que Kenji podría salvar otra vez a Kuczynski de una vacancia?

Habría que preguntarle a él, no puedo responder por Kenji.

¿En Fuerza Popular hicieron algún mea culpa por haber perdido congresistas?

No podíamos prever que el Ejecutivo iba a usar todas esas herramientas para tratar de salvarse de una vacancia. Yo creo que un informe periodístico puede mostrar qué personas han empezado a ser nombradas y que siguen siendo nombradas.

Hace mucho hincapié en eso, ¿me puede dar un ejemplo?

Creo que fácilmente pueden revisar los nombramientos de las últimas semanas.

¿Usted cree que el presidente culminará su mandato?

Él no está gobernando ahora, él toma tiempo en seguir mintiendo, porque lo ha hecho en reiteradas ocasiones, él mismo lo ha aceptado, y él se enreda al intentar justificar las mentiras que le dijo al país y, me imagino, pensando en lo que declarará el señor Barata.

Jorge Barata no solo hablará sobre el presidente, también lo hará sobre su lideresa, Keiko Fujimori.

Estamos esperando impacientemente que Barata diga lo que ya sabemos: que la empresa Odebrecht jamás entregó dinero a Fuerza Popular. Es más, ya lo dijo Marcelo Odebrecht, y estamos seguros de que Barata lo reconfirmará.

Odebrecht no ha descartado que su compañía haya entregado dinero a Fuerza Popular.

Sí lo ha dicho, dijo que no conoce a Keiko, que no le ha entregado dinero y que, ante preguntas reiteradas del fiscal, cualquier cosa se le pregunte a Barata.

Pero eso no es descartar.

Claro que sí. Algunas personas y medios quieren interpretar las cosas que ha dicho Odebrecht, incluso con traducciones que no son adecuadas; sin embargo, lo real y concreto es eso: no ha habido entrega de dinero y el señor Marcelo Odebrecht así lo ha dicho.

Lo que ha dicho Marcelo Odebrecht es que apoyaron a todos los candidatos.

Lo que dijo Marcelo Odebrecht es que entregaron 3 millones de dólares a Ollanta Humala.

Odebrecht dijo que ese aporte es lo único que puede confirmar porque él lo ordenó.

Así es.

Él manifestó, claramente, que los demás pagos no podía confirmarlos.

No, dijo que eso se debe preguntar a Barata porque él no había ordenado.

¿Ustedes qué creen que dirá Barata?

Él dirá que no se entregó dinero a Fuerza Popular ni a Keiko Fujimori.

¿Barata podría contradecir esa versión?

No, porque Barata tendrá que demostrar lo que dice, y eso (el pago) jamás sucedió. Estamos sumamente tranquilos, el único nervioso aquí es el señor Kuczynski, tanto así que no quiere recibir a la comisión Lava Jato hasta que Barata hable. Una vez más mintió al país, para salvarse de la vacancia dijo que recibiría a la comisión Lava Jato, una mentira más.

¿Cree que el alejamiento de Kenji pueda dividir el voto fujimorista para las próximas elecciones?

No, Kenji es un personaje casi de historieta, como un ‘avenger’, esa es su manera de recolectar votos de cierto sector y está en todo su derecho, una carrera política o elección dependerá de sus candidatos, del partido y la campaña.

Le preguntaba eso porque Kenji tendría el voto albertista y, si bien Keiko ha formado un liderazgo, muchos votan por ella por ser la hija de Alberto Fujimori.

Nosotros tenemos un partido y dentro tenemos un liderazgo ejercido por Keiko Fujimori, no tenemos a una persona que simplemente tiene un arrastre, nos enorgullecemos de ser un partido que crece cada día más. Hay otros movimientos que utilizan vientres de alquiler.

¿Lo ven como una amenaza? Porque él dijo que postularía en 2021 si Keiko no ganaba las últimas elecciones.

No es una amenaza. Él puede tener las aspiraciones de postular a la Presidencia o al Congreso, o a cualquier cargo. Sería absurdo pensar que no queremos que existan otros candidatos.

AUTOFICHA:

* “Soy militante fundadora de Fuerza Popular desde hace diez años. Estudié Administración de Empresas. Actualmente soy presidenta de la Comisión de la Mujer y también presidí la Comisión de Presupuesto del Congreso. Kenji Fujimori es el nuevo escudero de Kuczynski, esa no es sorpresa para nadie”.

* “Nosotros señalamos, en su momento, que el DU 003 no era suficiente para los objetivos que buscábamos, que era que las empresas pudieran pagar las reparación civil, no romper las cadenas de pago y que las empresas no quebraran. Esta vez volvimos a tener razón”.

* “La Corte IDH se ha pronunciado sobre un caso que no tiene nada que ver con crímenes de derechos humanos, los jueces de ese tribunal se están extralimitando en sus funciones y me parece terrible que se presten para que cuatro personas, que cometieron prevaricato, mantengan sus puestos”.