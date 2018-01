Cecilia Chacón: "No tenemos temor de lo que vaya a decir Jorge Barata"

Tras revelar las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre los supuestos aportes que entregó a diferentes líderes políticos para financiar sus campañas, la congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón salió en defensa de su lideresa, Keiko Fujimori .

“Es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad apoyamos a todos: Toledo, Alan García, Humala, Keiko”, dijo Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos, sin embargo para mayores detalles pidió que se comunicaran con el hombre fuerte de la constructora en Perú, Jorge Barata.

"Le insisten y le repreguntan y él (Odebrecht) dice: 'cualquier cosa pregúntenle al señor Barata' y estamos muy ansiosos también por escuchar al señor Barata (...) No teníamos temor de lo que iba a decir Marcelo Odebrecht y no tenemos temor de lo que vaya a decir Barata", dijo Cecilia Chacón en declaración a la prensa.

La legisladora recalcó que con las declaraciones del ex SEO de Odebrecht "queda claro que Fuerza Popular no tiene nada que ver" con la empresa brasileña.

"El señor Odebrecht ha dicho claramente, no solamente, que no conocía a la señora Keiko Fujimori sino que no le ha dado ningún aporte. Que el único aporte que el señor Odebrecht ha coordinado es al señor Ollanta Humala de 3 millones de dólares", manifestó Chacón.