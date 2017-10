La congresista fujimorista Cecilia Chacón calificó como “ridículo y absurdo” el hashtag #PerúPaísDeVioladores, lanzado por las legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca, de Nuevo Perú, tras la agresión sexual que sufrió una empadronadora durante el Censo 2017.

“El Perú es un país de grandes hombres. De padres, esposos, hijos maravillosos. Que existan miserables y malnacidos que deberían estar no solamente presos, sino en muchos casos muertos, no significa que seamos un país de violadores, de ninguna manera”, sentenció en el diario Trome.

Cecilia Chacón también reiteró su rechazo a la columna de Rafo León, en una revista local, en la que alude a congresistas del fujimorismo con fuertes adjetivos.

“Me dijo puta con todas sus letras y lo que más me dolió fue el ser consciente en primera persona de que a las mujeres se las denigra normalmente, cuando no se tienen argumentos para atacarlas, con dos cosas: bruta o puta”, exclamó.

"He demostrado, a lo largo de mi carrera, que bruta jamás he sido. A pesar de que han tratado en muchas ocasiones de ponerme el sello de ‘calabacita’, no lo han logrado, y luego, al no poder atacarme en ese sentido, utilizan lo que es muy común en sociedades machistas y personas como el señor León"

El apellido Fujimori

Cecilia Chacón criticó la actuación del congresista Kenji Fujimori y afirmó que su colega cree que llevar ese apellido le da algún de privilegio, pero no es así.

“Pienso que Kenji es una persona que cree que el apellidarse Fujimori te da algún tipo de privilegio y eso no es así”, aseveró al diario Trome.

La congresista consideró que la premier Mercedes Aráoz, quien declaró que el Censo 2017 “está bien hecho” “vive en Marte, o sea, no sé de dónde le han venido las noticias” sobre esa jornada.

En otro momento, Chacón sostuvo que algunas personas viven durante muchos años “de ser antifujimorista”.

“Yo creo que hay bastante menos (antifujimorismo) del que muchos se imaginan, sino no seríamos 72 congresistas y electos, 73 congresistas. Ese mito de que somos un país antifujimorista es totalmente falso. Hay alguna gente que vive de ser antifujimorista durante muchos años”, señaló.