Cecilia Chacón defiende reelección de congresistas alegando que "se necesita experiencia"

Por mayoría, la Comisión de Constitución –que preside la congresista fujimorista Úrsula Letona – archivó el proyecto de ley que prohibía la reelección continua e indefinida de los parlamentarios, y que les permitía renunciar al cargo.

El oficialista Gilbert Violeta, autor del texto, declaró a Perú21 que los miembros del grupo de trabajo han “priorizado sus posiciones personales y no lo que conviene al Parlamento y al sistema democrático constitucional”.

La iniciativa –explicó– tenía como finalidad que el cargo de legislador “no sea de por vida”, para permitir la renovación. “Se planteaba la reelección por un ejercicio más, pero no de manera seguida”, indicó.

Los votos que decidieron el archivamiento fueron de Letona, Lourdes Alcorta, Milagros Takayama, Carlos Domínguez y Héctor Becerril (Fuerza Popular). También apoyaron Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Zacarías Lapa (Frente Amplio) y Mauricio Mulder (Apra).

Cabe recordar que de estos ocho legisladores, Alcorta y Becerril, junto al aprista Mulder, fueron reelectos para este nuevo periodo.

Asimismo, en contra de esta medida votaron Violeta y Patricia Donayre, también de Peruanos por el Kambio (PpK).

“Sus posiciones han predominado para ‘chotear’ este proyecto, que, además, daba la posibilidad de dar un paso al costado al ejercicio”, acusó.

Durante el debate, Violeta propuso que haya un mayor debate, ya que, aseguró, en países como México y Costa Rica se aplica una norma similar; sin embargo, no obtuvo el respaldo de la comisión.

También argumentó, usando como referencia los resultados de una encuesta realizada por Datum hace un año, que el 72% de peruanos no está de acuerdo con la reelección.

“SE NECESITA EXPERIENCIA”

La fujimorista Cecilia Chacón dijo que “la población debe entender” que los congresistas muy rara vez son reelegidos. “Un Congreso sin ningún legislador reelecto es peligroso. Se necesita experiencia”, indicó.

Por su parte, el aprista Jorge del Castillo manifestó que “si se saca a todo el mundo del Parlamento, sería insensato y absurdo”. “Si uno quiere operarse, ¿a quién busco? ¿A un médico de experiencia o uno que acaba de salir de la facultad? Hay que combinar la experiencia y la juventud”, dijo.

En tanto, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) precisó que “no tenemos un parlamento con alta reelección”, pero que –cree– el proyecto del oficialista Violeta “se puede volver a debatir”.

Igualmente, el legislador no agrupado Alberto de Belaunde (ex PpK) cuestionó la propuesta de su ex correligionario debido a que, según anotó, la población tiene derecho a elegir.

Finalmente, Justiniano Apaza (Frente Amplio) observó que si los alcaldes y gobernadores no se reeligen, por qué permite que los congresistas sí. No obstante, su colega Lapa votó a favor del archivamiento.