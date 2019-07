Cecilia Chacón: "La calle quiere muchas cosas, por la calle tampoco pagaría impuestos"

Tiempos agitados. Tras la propuesta de adelantar elecciones del mandatario de la República, Martín Vizcarra, durante su mensaje a la Nación ; la congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón sostuvo que lo dicho por el presidente busca perjudicar al país y minimizó el termómetro popular de la calle respecto a un eventual cierre del Congreso.

"Esto es nada más un show para los medios, ya que los tiempos no dan porque tendría que haber un cambio constitucional que tiene que tener dos legislaturas o poner fecha para referéndum y luego ver el tiempo que establece la norma, a no ser que también quiera cambiar todo a su imagen y semejanza", comentó.

Al ser consultada por un periodista sobre el respaldo que tendría Martín Vizcarra porque "es lo que la calle quiere", Cecilia Chacón minimizó sus palabras y dijo que la calle quiere "muchas cosas" y no por eso deben hacerse algunas cosas.

"Si quiere adelantar las elecciones porque le tiene miedo a algún candidato, eso justamente no es democrático. Bueno la calle quiere muchas cosas, por la calle tampoco pagaría impuestos, ¿usted le va a hacer caso a la calle porque no quiere pagar impuestos? No. No se puede actuar de manera irresponsables porque una encuesta dice una cosa u otra", señaló.

En esa línea agregó: "El pueblo siempre va a quedar este tipo de cosas estamos en una democracia y no en un gobierno plebiscitario donde se linchan o se hacen las cosas en una plaza pública".