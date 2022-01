Los dirigentes de las comunidades cusqueñas de Ccapacmarca, Sayhua, Huascabambas y Tahuay bloquearán la vía del Corredor Minero Sur, que pasa por sus territorios, si el presidente Pedro Castillo no acude a la zona con sus ministros para continuar la mesa de diálogo que entablaron el 18 de enero con la premier Mirtha Vásquez,pero que no logró ningún avance. La convocatoria al mandatario es entre el 27 y 30 de enero.

El dirigente Luis Huamaní remarcó que no hay ninguna negociación hasta ahora porque el gobierno “quiere dar proyectos” cuando lo que ellos piden es ser considerados zona de influencia directa de la minera Las Bambas y la descategorización de la carretera para “recuperar” sus terrenos.

“La premier dijo que le hemos dado 15 días para evaluar, pero eso no es así, está mintiendo. Los dirigentes hemos acordado que si no llega el presidente con sus ministros, no se llevará a cabo ningún diálogo. Sabemos que es un delito bloquear la carretera pero no nos queda de otra. Saldremos a bloquear y con ello no pasará ni un pan a Apurímac y ni un camión de la minera. Nada va a pasar hasta que nos solucionen”,aseguró el dirigente.

