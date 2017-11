Cayetana Aljovín: "El gasoducto tiene que costar menos"

A inicios del presente año, el gobierno puso fin al contrato del Gasoducto del Sur con el concesionario conformado por Odebrecht (Brasil), Enagás (España) y Graña y Montero (Perú). El presidente Pedro Pablo Kuczynski indicó en ese momento que en nueve meses se licitaría nuevamente el proyecto; sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín , explicó que esto tardaría un poco más.

¿Cómo va el proceso para licitar el Gasoducto del Sur?

Hoy por hoy, en Proinversión hay un comité que se va a encargar del proceso de licitación del nuevo gasoducto. También se le ha encargado que se haga el nuevo diseño que tendrá la obra. Acuérdense que es necesario que se evalúen todas las alternativas, porque ya no tienes el financiamiento a través de las facturas eléctricas o del gas. Va a ser un proyecto cofinanciado por el Estado peruano.

El presidente Kuczynski dijo que la licitación se realizaría este año.

Sí, pero lo que ha sucedido es que ha habido bastantes demoras en lo que fue la entrega de estudios que te permiten avanzar en el rediseño del proyecto.

¿Cuándo se realizaría ese concurso?

El nuevo diseño lo tendremos listo para finales de 2018 y podemos convocar ahí al concurso, pero sí es importante señalar que en dos semanas estamos convocando el proceso para dar gas natural (a través del gasoducto virtual) a siete regiones del Perú, que son Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Pasco. El sur necesita tener gas natural y por eso estamos trabajando.

Había un sobrecosto y el proyecto pasó de costar aproximadamente US$1,300 millones a US$7,300 millones. ¿Ahora cuánto costará?

Por eso se está rediseñando el proyecto, pero sí puedo decir que el Gasoducto tiene que costar menos. Además, se garantiza que no lo pagaremos porque, como he mencionado, será cofinanciado por el Estado.

¿Hay gas para abastecer este proyecto?

Ahora sí. Cuando se licitó el proyecto (2014), no había gas, esa es la verdad. Hoy por hoy, la situación es distinta y sí hay reservas probadas y probables que ascienden a 3.6 TCF (trillones de pies cúbicos) en el lote 58.

¿No debió concesionarse hace tres años si no se había garantizado el gas?

No hablo sobre supuestos, pero ese es otro de los cuestionamientos que se hacen al proceso, que es aventurero haberlo licitado si no había gas. Lo serio y responsable es que ahora sí hay gas para seguir adelante.

¿Ya tienen inversionistas interesados en llevar a cabo el nuevo gasoducto?

Los inversionistas siempre preguntan por el gasoducto, nos dicen que entienden lo que ha pasado, nos preguntan si vamos a volver a licitar y saben perfectamente que se tiene que volver a hacer.

Otro de los proyectos cuestionados es el de la refinería de Talara, también por un sobrecosto. ¿Ya saben a cuánto ascenderá la inversión?

Lo que nos ha informado Petroperú es que el costo total de la refinería de Talara será de US$5,400 millones. Es más, lo que se ha pedido es que hagamos todos los ajustes necesarios para que sea menos de ese monto, y ojalá sea así.

Antes de su concesión se hablaba que este proyecto solo costaría alrededor de US$1,300 millones.

Los costos, efectivamente, se fueron incrementando con el tiempo. Fue en el gobierno de Ollanta Humala que se decide hacer esta inversión, y hay que recordar que se había separado el costo de las unidades de procesos del costo de las unidades auxiliares, así que se presentaban cifras que no eran el total de lo que se necesitaba invertir. Lo que hemos hecho ahora es ser más transparentes y decir lo que va a costar en total.

¿Entonces, garantiza que de acá a unos meses no dirán que el monto es mayor a esos US$5,400 millones?

No, por eso es que justamente lo que se da es la cifra total. No vemos que el costo se vaya a incrementar, no es posible y, es más, lo que queremos es que vaya a la baja.

¿Paralizar el proyecto no es una posibilidad?

Yo he estado hace dos semanas en Talara (Piura). Fui a visitar la planta y comprobé que en lo que son unidades de proceso ya se tiene un avance de 70%, mientras que lo que es la refinería en total, más de 60%.

¿Es rentable el proyecto teniendo en cuenta que importaríamos el petróleo?

Hay una rentabilidad media que la tiene establecida Petroperú, pero sí es rentable que siga adelante la obra.

Pero no tenemos petróleo para refinar. ¿En ese caso no tendríamos que importar?

Lo que estamos buscando es abastecer a esta refinería con petróleo que sea peruano. También queremos tratar de tener convenios con Ecuador para que refine su petróleo, que es pesado. Lo importante es que entendemos que es necesario que el Perú vuelva a ser un país que promueva la exploración y explotación de petróleo. Si se ven las cifras, podemos ver cómo han caído las exploraciones que sí me preocupa.

Autoficha

- “Soy abogada. He ejercido los cargos de secretaria general del Ministerio de Economía, viceministra de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, directora de Proinversión, y en este gobierno ministra de Inclusión Social y ahora de Energía y Minas”.



- “Tenemos que poner todas nuestras fuerzas para explorar los recursos que nos harán más competitivos; por eso es que estamos haciendo un paquete de reformas para mejorar al sector de hidrocarburos, porque las cifras de exploración han caído”.



- “Hoy tenemos una ventana de oportunidades en el sector de minería porque los precios de los metales se han incrementado y eso hace que decisiones de inversión que estaban postergadas, o que tenían ciertas dudas, se puedan materializar y llevar a cabo”.