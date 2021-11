Cuando todo hacía presumir que –tras el otorgamiento del voto de confianza del Congreso al gabinete ministerial– se tenderían puentes desde el Ejecutivo para un trabajo coordinado con el Parlamento, el presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a retar a las fuerzas políticas de oposición.

Ayer, durante una actividad en San Juan de Lurigancho, el mandatario, lejos de saludar el respaldo parlamentario, espetó: “A mí no me preocupa la oposición, aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por un pueblo sediento de oportunidades”.

Asimismo, desestimó la posibilidad de que el Pleno busque censurar a algún ministro. “Tenemos un gabinete que no tiene la necesidad de que el Congreso lo censure. Los ministros están en constante observación. Si ustedes ven que un ministro se está metiendo plata al bolsillo, denúncienlo, tenemos que empezar a corregir las cosas”, exhortó, omitiendo convenientemente que, en diferentes momentos, pese a los innumerables cuestionamientos, con pruebas, a Guido Bellido, Iber Maraví y Luis Barranzuela, los mantuvo a todos tercamente en el gabinete haciendo oídos sordos al reclamo ciudadano.

La vicepresidenta y congresista Dina Boluarte, quien lo acompañaba en la actividad, también arremetió contra el Congreso. “Deberían dejarnos trabajar, no tenemos tiempo para estar distrayéndonos en interpelaciones y demás”, manifestó.

INTERPELACIONES

El pedido de Boluarte, empero, no tendría eco en el Congreso, donde las bancadas han dejado muy claro que el voto de confianza otorgado no debe interpretarse como un cheque en blanco y menos implica la aprobación a todos los miembros del gabinete.

La próxima semana, la bancada de Acción Popular evaluará la presentación de mociones de interpelación contra los ministros José Incio (Producción), Carlos Gallardo (Educación) y Juan Silva (Transportes). “El voto de confianza ha sido un voto por la gobernabilidad, no es un voto de aprobación a todo el gabinete. Desde AP le hemos hecho llegar algunas observaciones a la premier sobre ministros que no tienen idoneidad para el cargo”, informó a Perú21 el vocero Elvis Vergara.

Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, confirmó a este diario que su agrupación también evaluará mecanismos como la interpelación. “Nosotros nos mantuvimos firmes en votar en contra del gabinete Vásquez. Al final se dio la confianza, pero eso no quiere decir que todo pasará por agua tibia; vamos a seguir ejerciendo el control político a través de la interpelación y la censura si es necesario”, precisó.

Las observaciones llegaron, inclusive, desde tiendas oficialistas. Álex Paredes, quien votó con la facción magisterial por la confianza, aclaró que “aquí no hay cheque en blanco. No hay luz verde y hagan lo que quieran (...). Lo que hemos dicho al tomar la decisión (de votar a favor) es que esto nos obliga no a fiscalizar, sino a refiscalizar”, subrayó.

JALÓN DE OREJAS

En diálogo con Perú21.TV, Roberto Chiabra (APP) hizo un llamado de atención al presidente Castillo para que él mismo supervise a la PCM. “Un sector del oficialismo no reconoce a la premier ni al ministro de Economía. Esto es un llamado de atención al presidente; se tiene que dar cuenta de que debe mejorar la calidad de miembros en su gabinete”, aseveró.

Martha Moyano, de Fuerza Popular, cuya bancada fue una de las que votó en contra, refirió, por su parte, que el Gobierno debe desistir de ideas como la Asamblea Constituyente o la industrialización de la hoja de coca. “Esperemos que la premier resuelva los problemas del país y los que hay dentro de su gabinete”, comentó.

Por otro lado, desde el Gobierno no pudieron eximirse de comentar la postura contraria al gabinete de parte de la facción cerronista de la bancada de Perú Libre. “Esperemos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y mirar el país con responsabilidad”, comentó Dina Boluarte.

Tenga en cuenta

El último jueves, el Pleno del Congreso le otorgó la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez con 68 votos. Cincuenta y seis legisladores votaron en contra y uno se abstuvo.

Perú Libre se dividió. De los 36 congresistas, 19 votaron a favor y 16 en contra. Entre estos últimos figuran los cerronistas Guido Bellido, Waldemar Cerrón y Guillermo Bermejo.

“El principal factor adverso de este gabinete es que el oficialismo está dividido en dos bloques”, dijo Roberto Chiabra (APP).

VIDEO RECOMENDADO

MTC negocia con transportistas para levantar paro