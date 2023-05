Durante la audiencia de tutela de derechos presentada por la defensa Pedro Castillo, el exmandatario negó haberse levantado en armas contra el Estado de derecho el 7 de diciembre de 2022. Además, señaló que el discurso donde anunció la disolución del Congreso y la intervención a los órganos de justicia fue una “proclama”.

“Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas”, señaló Castillo durante su intervención virtual.

El exmandatario cumple prisión preventiva mientras se lleva a cabo las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de rebelión, alternativamente al delito de conspiración y abuso de autoridad tras dar un golpe de Estado el año pasado.

Por su parte, la representante del Ministerio Público señaló que “no existe afectación al principio de imputación concreta y necesaria”, como alega a la defensa del exmandatario. Por ello, la fiscal pidió que el juez Juan Carlos Checkley Soria declare infundado el recurso de Castillo.

Cabe recordar que el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo, horas antes de que el Congreso debata una moción de vacancia en su contra por presuntos delitos de corrupción, dio un mensaje a la Nación donde anunció el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención de la Fiscalía, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Este golpe de Estado fue condenado por todas las instituciones democráticas y llevó a que el Congreso apruebe con 101 votos declarar su vacancia por permanente incapacidad moral y dar paso a la sucesión constitucional.