El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó a quienes lo implican en actos irregulares al asegurar que “se inventan muchas cosas” para atacarlo. Esto, en medio de acusaciones en su contra por presuntamente haber cometido el delito de plagio en su tesis de maestría hecha en conjunto con su esposa.

“Hoy se inventan muchas cosas, hoy se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen o ni siquiera sabe. Se meten con la familia, con la forma cómo nos hemos superado con nuestra propia fuerza para ser lo que somos. Esa es su agenda”, señaló este martes desde un evento oficial en Apurímac.

Según informó Panorama este domingo último, Karelim López dijo en sus testimonio ante el Ministerio Público como colaboradora eficaz que el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría tramitado la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes.

La lobista señaló que, para conseguir el grado de magíster, se habría hecho un supuesto pacto con el dueño de dicha casa de estudios, el excandidato presidencial César Acuña. Este último ha rechazado estas acusaciones.

Pedro Castillo, de otro lado, aseguró que en su recorrido por Apurímac este martes recibió el saludo de los ciudadanos y las autoridades locales, a quienes agradeció al señalar que ese es el sentir del pueblo.

“A mí jamás me verán meter las manos para robar un centavo a este país, a este pueblo. Hoy nos quieren poner el cliché de corrupto y quiero que lo demuestren, en dónde he metido mano, a quién se lo he robado”, manifestó el mandatario.

VIDEO RECOMENDADO

¿Deseas proteger tu privacidad y que nadie se entere de que estas en Whatsapp? La aplicación de mensajería instantánea cuenta con una serie de funciones que muy pocos conocen. A continuación te lo contamos.