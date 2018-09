Del Castillo: "No pedir renuncia de Chávarry no es blindarlo"

El congresista del Partido Aprista, Jorge del Castillo , negó un blindaje de su agrupación al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , luego de que su bancada y la de Fuerza Popular se inhibieron de suscribir una carta multipartidaria para exigir su renuncia.

"No estamos blindando (a Pedro Chávarry ). No pedir una renuncia no es blindar. Somos poderes del Estado distinto. ¿Mañana también los fiscales pueden pedir la renuncia de los congresistas?", sostuvo en RPP.

Del Castillo subrayó que sobre Pedro Chávarry solo hay presunciones y añadió que con esa base no se puede exigirle la renuncia a un funcionario, por lo que es mejor respetar la autonomía del Ministerio Público y sus procedimientos.

"El señor fiscal puede, por ejemplo, apartarse de los casos, o podría pedir una licencia temporal, pero de frente decir que como hay una presunción debe renunciar, me parece que es un paso bastante largo y no tiene un sustento jurídico", comentó.



Manifestó que el país está viviendo "un festival de mentiras" y una constante confrontación a la que el Partido Aprista no se quiere unir. "No echemos leña al fuego a una confrontación que no va a tener salida", precisó.

El legislador se mostró a favor de una reorganización del Ministerio Público a partir de los proyectos de ley y el referéndum propuestos por el presidente Martín Vizcarra y el Ejecutivo. "Hay que mejorarlos, los textos están todavía por afinar, pero estoy completamente de acuerdo", aseveró.

Finalmente, aclaró que los miembros de su bancada no son socios del Fuerza Popular, y dijo que en esta última bancada se están dando "algunos pasos que son suicidas y autodestructivos" en su confrontación con el Ejecutivo.