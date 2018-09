Del Castillo: "Me siento avergonzado de que un violador de derechos humanos haya sido presidente"

Tras la aprobación del informe final de la C omisión Madre Mía, que investiga ejecuciones extrajudiciales en una base subversiva que estuvo a cargo del ex presidente Ollanta Humala, el congresista Jorge del Castillo cuestionó que el ex mandatario haya dirigido el país.

"Con mucha contundencia uno puede decir (que) como peruano me siento muy avergonzado de que un violador de derechos humanos como el señor Humala haya sido presidente del Perú", expresó.

El parlamentario miembro de la comisión añadió que tiene "la convicción" de que el "capitán Carlos", a quien se le ha atribuido una serie de ejecuciones extrajudiciales, "es Ollanta Humala".

"Ha habido desapariciones y muertes también. (...) Sin duda ha habido compras de testigo para tapar los crímenes", comentó Del Castillo.

El aprista consideró que el ex presidente no colaboró con las investigaciones de la comisión, y señaló que Humala siempre ha dado vueltas en lo mismo.

"Un detalle jurídico importante es que no estamos ante una cuestión de cosa juzgada. Este caso se puede reabrir perfectamente y es lo que corresponde tratándose de un caso de derechos humanos", afirmó.