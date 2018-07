Del Castillo emplaza a Elías Rodríguez: "Que diga por quién va a votar"

El vocero del Partido Aprista, Jorge del Castillo , emplazó a su colega de bancada Elías Rodríguez quien, en la víspera, anticipó que no votará por la lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso , que encabeza Víctor Andrés García Belaunde , bajo el argumento de que no le dará su voto "a quien injuria al aprismo".



Del Castillo no escatimó al cuestionar la postura de Rodríguez y lo conminó a decir "con claridad si va a votar y por quién va a votar".



"¿Quién injuria al Apra? ¿(Víctor Andrés) García Belaunde o (Daniel) Salaverry? Salaverry se fue del Apra. Si alguien injurió al Apra fue el fujimorismo. Dio golpe de Estado, nos sacó del Congreso, tomó el local del Partido Aprista, a Alan García lo persiguió, a mí me detuvieron. ¿Quién injurió al Apra? ¿Se dan cuenta?", manifestó el legislador.

Por estas consideraciones, el portavoz del Apra concluyó que, a su juicio, "no votar por la lista democrática" que representa García Belaunde "es regalarle la elección al fujimorismo".

"EL FUJIMORISMO SE QUEDÓ SOLO"

En otro momento de sus declaraciones en Pasos Perdidos, antes de ingresar al hemiciclo, Del Castillo se mostró complacido con la decisión de su agrupación de no participar en la lista de aspirantes de Fuerza Popular .

"El Apra ha salido de esa lista es fundamental. Estoy hasta acá (dijo tocándose la frente) de que nos digan fujiaprismo, no me siento para nada bajo esa denominación. Lucho para que mi partido no sea calificado como tal, hay gente que lo hace de mala fe. Creo que ese paso está bastante bueno, ahora lo que queda es el fujimorismo solo. No fue APP (Alianza para el Progreso) (a la lista), no fue el Apra y han tenido que hacer una figura con (Yeni) Vilcatoma, se quedan solos; si no escuchan esta lección son demasiado necios" , anotó.