Jorge del Castillo: "No creo que pueda generarse cuestión de confianza por los fiscales"

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que no hay razones para que el presidente Martín Vizcarra plantee cuestión de confianza al Legislativo tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial que tiene a su cargo las investigaciones del Caso Lava Jato.

“No creo que pueda generarse una cuestión de confianza por el tema de los fiscales, no me parece, no es un tema legislativo, no es un tema de ese orden”, señaló en entrevista con Canal N.

Al ser consultado respecto a que el mandatario ha resaltado que la lucha contra la corrupción es una política de Estado en su gestión, el legislador indicó que se debe esperar a que anuncie las acciones que tomará para evaluarlas.

“Veremos qué dice el presidente, un tuit no dice lo suficiente, pero veo que hay una contradicción del presidente Vizcarra”, refirió Jorge del Castillo.

Luego que el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, anunciara la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial, el presidente se pronunció a través de las redes sociales.

“Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de Gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana”, afirmó.

Sin embargo, el congresista sí se mostró en contra de que las tres denuncias constitucionales contra el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, no sean priorizadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

“Me parece mal que se demoren tanto, yo no comparto esa posición, no comparto la posición del Congreso. Hay cosas que son de importancia pública y deben tener prioridad”, remarcó.