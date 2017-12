El congresista Jorge del Castillo desconoció el anuncio formulado por el Partido Aprista de que se tomarán "medidas disciplinarias" en su contra por su actitud "infraterna" de no votar a favor de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kucysnki.

En declaraciones a Perú21, el parlamentario indicó que el comunicado suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional y la Dirección Política del Apra, que da cuenta de un proceso disciplinario contra él y Luciana León, "no tiene ningún valor".

"Lo ha dictado alguien (el comunicado) y lo ponen como cosa oficial. No tiene ningún valor", sostuvo, tras desmentir que haya habido un acuerdo de los cinco miembros de la Célula Parlamentaria Aprista para avalar el pedido de vacancia.

"No había ningún acuerdo de votación, estábamos en discusión; unos opinaban por la abstención. Lo que dice Mulder de que hubo acuerdo no es cierto. Era un tema de conciencia que implica una profunda reflexión personalísima y pensando en bien del Perú, no por consigna", alegó.

Del Castillo, además, desconoció la autoridad de quienes hoy ocupan cargos directivos del Apra indicando que no están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones.



"Esos dirigentes tiene problemas, no están inscritos en el Jurado. Según la web del Jurado yo seguiría siendo secretario general", afirmó.