Para el congresista Yonhy Lescano la situación es claro: tanto Luis Castañeda Lossio, actual alcalde de Lima, como Susana Villarán, quien gobernó la capital en la gestión anterior, son responsables por el abandono de la comunidad de Cantagallo.

Es por eso que el parlamentario de Acción Popular pidió la presencia de ambos a la Comisión de Fiscalízación del Congreso de la República: para que explique qué (no) hicieron por los ahora miles de damnificados que lo perdieron todo en el incendio de hace unos días.

Lescano señala que la comunidad estuvo abandonada casi 20 años a la espera de resolver la informalidad en la que vivían:

"Yo aquí no veo solo responsabilidad de Castañeda sino de las anteriores gestiones, no se les tituló y pasaron las gestiones, no solo de Castañeda. Con el proyecto Río Verde o sin él a esa gente le debieron resolver el problema tiempo atrás".

Lescano argumenta que corresponde al mencionado grupo de trabajo asumir la investigación, señalando que en otras comisiones (como Descentralización o Vivienda) podrían no ser las adecuadas por la presencia de la congresista Marisa Glave, quien fue regidora en la gestión de Villarán.

“Me parece bueno que vayan a responder, porque en mi percepción no solo hay responsabilidad de Castañeda”, sentenció el parlamentario.