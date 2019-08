Acorralado por las pruebas, y ante una inminente prisión, decidió hablar y sindicar a quien fuera su amigo durante años. Martín Bustamante Castro, mano derecha de Luis Castañeda Lossio durante su gestión municipal, confesó ante el fiscal Carlos Puma que recibió dinero de las empresas OAS y Odebrecht destinado para el exalcalde de Lima.

Lo manifestado por el exfuncionario termina por cerrar el círculo de pruebas que confirma lo declarado por Leo Pinheiro, expresidente de OAS, y Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú. Ambos empresarios manifestaron a la Fiscalía peruana que fue Bustamante quien recibió los desembolsos ilícitos.

Pero, además, la postura del actual teniente alcalde de Miraflores constituye un cambio de versión. Cuando se conoció lo manifestado por el representante de OAS, en mayo pasado, Martín Bustamante rechazó esas aseveraciones en breves declaraciones al canal Latina. “No, no, para nada (recibió dinero)”, declaró en aquella oportunidad.

Días después, según fuentes de este diario, se acogió a la colaboración eficaz, reconociendo así que cometió delitos.

La noche del jueves, el propio amigo de Castañeda reveló por Twitter que se acercó a la sede de la Fiscalía para renunciar “voluntariamente” a la reserva de su identidad como colaborador eficaz.

“Además de asumir la responsabilidad que me corresponda, continuaré colaborando con la justicia en el esclarecimiento de los hechos, absteniéndome, por tanto, de aclarar o proporcionar información fuera del marco de dicho procedimiento”, comunicó Bustamante.

Es decir, el nombre de Martín Bustamante Castro aparecerá en cada imputación que hace el equipo especial Lava Jato en contra del exalcalde Luis Castañeda, a quien se imputan los delitos de colusión y lavado de activos.

Martín Bustamante confirmó pagos de OAS y Odebrecht para Castañeda Lossio. (Perú21)

ENTREGÓ DOCUMENTOS



Perú21 constató que Bustamante Castro se acercó al fiscal Puma luego de que Pinheiro revelara en el interrogatorio de mayo, desarrollado en Brasil, que le entregó US$100 mil al ahora regidor por pedido del propio Castañeda Lossio.

Ese dinero, según el exejecutivo brasileño, fue cedido como aporte para la campaña municipal de 2014. De acuerdo a su testimonio, el pago se acordó en una reunión que sostuvo en la casa del exalcalde ubicada en el distrito de La Molina. Eso sucedió en setiembre de 2014.

En una última manifestación, Leo Pinheiro hizo una nueva revelación: el dinero ilícito entregado al entorno de Castañeda ascendió a 500 mil dólares.

Este diario informó en julio pasado que uno de los colaboradores eficaces contó que Leonardo Fracassi, exdirectivo de la firma brasileña en Perú, negoció con la abogada Giselle Zegarra, persona de confianza de Castañeda, un pago ilegal para que OAS construya el by-pass de la avenida 28 de Julio. Y el actual regidor miraflorino ha presentado documentación al fiscal Puma que corrobora esos desembolsos ilícitos.

Respecto a lo entregado por Odebrecht, el hoy secretario general de Solidaridad Nacional admitió que él también fue el intermediario entre la compañía y el líder del referido partido.

CASO ESTÁ ENCAMINADO



Esta semana, Jorge Barata reveló la identidad de los codinombres que aparecen en las planillas del departamento de sobornos de la constructora brasileña.

Uno de ellos era ‘Bigode’ (bigote) y, según Barata, era en alusión a Martín Bustamante. Precisamente, al lado de ese seudónimo figuraba el monto de US$75 mil.

De acuerdo con el empresario, ese pago se efectuó para continuar la ejecución de la obra Vías Nuevas de Lima, que fue adjudicada durante la gestión de Susana Villarán (2014). El hombre de confianza de Castañeda también demostró que existieron esos desembolsos con documentación.

Consultado sobre la decisión de Bustamante de acogerse a la colaboración eficaz, el abogado de Castañeda, Bryan Werner Kabsther Berríos, dijo desconocer de esa posibilidad. “Así manejara esa información, no podría pronunciarme”, declaró ayer a la prensa.

Fuentes fiscales informaron a este diario que el caso de Castañeda “está encaminado” debido a la contundencia de las pruebas que manejan.

Por ese motivo es que el Ministerio Público se desistió ayer en audiencia de buscar que se amplíe el plazo de impedimento de salida del país para el exalcalde de 18 a 36 meses.

En esa misma diligencia, Kabsther Berríos solicitó que se reduzca la medida de 18 a 4 meses. Indicó ante la sala que si solo se necesita recoger el testimonio de su patrocinado, entonces no debería tomar más tiempo.

“No hay riesgo de fuga porque si lo hubiera, el Ministerio Público habría solicitado una medida de mayor perplejidad”, argumentó el letrado.

La Primera Sala Penal Nacional de la Corte Especializada de Justicia comunicó que notificará a las partes su resolución.

En tanto, la formalización de la investigación preparatoria será el próximo paso y con ello se abre la posibilidad de que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de Castañeda Lossio, quien en todo momento ha rechazado las imputaciones.

“Nunca ha habido una reunión en mi casa. Así de simple. No, no (ha existido tal) reunión para hablar sobre aportaciones”, declaró la exautoridad edil en mayo.

Sin embargo, aclaró que sin el dinero de empresas privadas, una campaña no logra financiamiento. “Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financia. ¿El sector público? El sector público no lo puede hacer”, refirió.

También negó haber recibido coimas, pero esa es la misma versión que han dado otros investigados.

TENGA EN CUENTA



- Luis Castañeda fue citado a la Fiscalía en junio, pero no acudió. Según fuentes fiscales, esa es una evidencia más de que el exfuncionario no quiere colaborar con la justicia.



- De acuerdo con Pinheiro, todo el dinero para los pagos ilícitos provenían de la Controladoria, el área de coimas que tenía OAS.



- La constructora OAS también ha reconocido pagos ilícitos para la adjudicación de otras obras en el Perú.

DATOS



- Patricia Juárez, exteniente alcaldesa de Luis Castañeda Lossio, dijo a Perú21 que no ha pedido explicaciones al exalcalde sobre los pagos ilícitos que habría recibido de OAS y Odebrecht.



- “Yo renuncié hace mucho tiempo a Solidaridad Nacional, desde ese instante no mantengo ningún tipo de comunicación con Castañeda”, esclareció.



- Juárez se abstuvo de hacer más declaraciones.