Para Urpi Torrado gerente general de Datum Internacional, la baja calificación del primer año de gobierno de Pedro Castillo, se debe a varios factores, no sólo a su mala gestión sino a las investigaciones por casos de corrupción en su contra.

“Efectivamente la población le ha puesto la nota de 07 al presidente en este primer año de gobierno. Y es el desgaste mes a mes, por diversos factores: el lado económico; a la gente no le alcanza el dinero tras el alza de precios. El otro, es el tema de seguridad ciudadana y el otro es la corrupción”, indicó.

En otro momento explicó por qué la gente no tiene confianza en el gobierno de Pedro Castillo.

“Al final podríamos decir que el presidente está jalado en todos los cursos. En realidad, en todos los aspectos hay descontento social, desconfianza y frustración porque ha habido una promesa sobre la cual la gente puso sus esperanzas y eso no sólo no se ha cumplido, sino que está bastante lejos de haberse encaminado. La población siente que el gobierno no está haciendo nada para solucionar los problemas del país. Y, particularmente la encuesta de este mes vemos una importante caída en popularidad, porque hay una asociación del presidente con temas de corrupción ha pesado en la respuesta de la gente”, detalló Torrado.

A horas de ser liberado Zamir Villaverde fue perseguido por oficiales del Ministerio del Interior a los que grabó en video. Luego quedó detenido y finalmente lo liberaron. Además, el baile de los decretos supremos: la Derrama Magisterial, amenaza al Poder Judicial y masificación de huelgas. También, peruanos le ponen 07 de nota al presidente Pedro Castillo. Y, seis meses después del derrame de Repsol en Ventanilla, pescadores piden ayuda.