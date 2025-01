Caso Waykis en la Sombra: Nuevos testimonios involucran al hermano presidencial

Nuevos testimonios publicados por el programa Punto Final comprometerían al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, en el caso Waykis en la Sombra.

En esta causa, el hermano presidencial es investigado porque, según la Fiscalía, habría operado junto a otros integrantes para influir en designaciones clave de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país, y facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Una de estas declaraciones que involucrarían al hermano presidencial pertenece a un testigo protegido, en la que señala cómo Boluarte habría ayudado al hermano presidencial a través de Noriel Chingay, hermano de Jorge Chingay, quien sería el receptor de un pago de cupo para ocupar un cargo de subprefecto.

Esto fue lo que dijo el testigo protegido sobre Boluarte: "Lo llamo por WhatsApp a Martín Silvio Carbajal Zegarra acordando en reuniones en Lima, por eso, entre finales de julio o comienzos de agosto de 2023, aproximadamente, viajé a la ciudad de Lima en la agencia de Turismo del Norte, encontrándome inmediatamente con Martín Silvio Carbajal Zegarra en un chifa que está en la avenida Abancay, en Cercado de Lima, cerca a la Fiscalía. Ahí me dijo que él apoyaba en captar a subprefectos del Sur, y que no en la región de Cajamarca donde estaban los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar, pero que me podría poner en contacto directamente con Nicanor Boluarte Zegarra porque estaba por encima de Noriel Chingay Salazar".

"Al día siguiente —añade el testigo protegido—, primero me encontré con Martín Silvio Carbajal Zegarra, por la cuadra 23 ó 25 de San Borja (frente a una panadería), y luego él llamó a Nicanor Boluarte Zegarra, y a los 20 minutos llegó en una camioneta negra con un gordito como chofer, ingresamos Martín Silvio Carbajal Zegarra, Nicanor Boluarte Zegarra y yo a una pastelería pequeña, consumimos gaseosa, coca cola con empanadas; yo pagué la cuenta".

"Y en esa reunión le dije a Nicanor Boluarte que me apoye para ocupar un cargo de subprefecto en la región de Cajamarca, ante lo cual me respondió que postule y que se iba a poner en contacto a Noriel Chingay Salazar para impulsar ese tema, y que apoye al partido Ciudadanos por el Perú (partido vinculado a Boluarte) llenando fichas de afiliación", concluye su declaración a la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, niega que su patrocinado haya participado en el nombramiento de prefectos y subprefectos.

"Yo lo he dicho desde el primer día, mi patrocinado no tiene nada que ver con designación de prefectos y subprefectos. Cada designación, tiene un procedimiento específico. En el caso de los prefectos, eso se entiende, me parece que involucra al viceministro de Orden Interno del Interior, incluso a la presidente de la República. Y en el caso de subprefectos, eso tiene que ver con los prefectos y el director de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Y todos los procedimientos están estandarizados. Mi patrocinado no tiene nada que ver con designaciones de esas autoridades", dijo Vivanco.

PAGO DE DINERO

Otro colaborador aseguró que sí dio dinero al hermano de Jorge Chingay —Noriel Chingay— para ocupar el cargo de subprefecto. A continuación lo que confesó.

"Mi persona y el amigo en común ingresamos a la oficina de Noriel Chingay Salazar, indicándome el entonces prefecto que cerremos la puerta, en ese contexto, le dije que quería ser subprefecto provincial de San Miguel, preguntándole en ese momento al amigo en común si es que yo estaba en condiciones de hacer el pago, porque era de S/. 5,000 mil soles para ser subprefecto provincial, y de S/. 3,000 para subprefecto distrital. A lo que respondí que sí estaba en condiciones, y que le daría en dos partes: S/. 2,500 antes de ser nombrado, y los otros S/. 2,500 después de ser nombrado. Y Noriel Chingay Salazar dijo que la entrega del dinero se iba a coordinar con Gilmer Flores Fernández o que lo entregaría personalmente en su oficina".

