El congresista no agrupado Rennán Espinoza envió un oficio a la comisión del Congreso que investiga las vacunaciones irregulares para reiterar que un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros lo llamó para ofrecerle la vacuna contra el COVID-19.

En el escrito señala que la persona identificada como Jorge Suárez se comunicó vía telefónica hasta en dos ocasiones en octubre de 2020, mes en el que el expresidente Martín Vizcarra sí se inmunizó, para invitarlo a aplicarse las dosis.

No obstante, Espinoza expresó que no accedió a la propuesta porque para esa fecha no se conocía de la existencia de una cura.

Desde la PCM indicaron a Perú21 que han iniciado una investigación para esclarecer ese hecho. Adelantaron que hasta el momento no han hallado a un funcionario que responda a ese nombre.

En la primera lista de 487 personas vacunadas entregada por la Universidad Cayetano Heredia aparece Óscar Rafael Suárez Peña como representante de la PCM.

El pasado 16 de febrero, la premier Violeta Bermúdez reconoció que Suárez trabajó en el Ejecutivo, pero aclaró que era un diplomático destacado desde Cancillería.

Según los registros, Suárez recibió hasta las dos dosis: una el 27 de octubre y la otra el 11 de noviembre de 2020.

TENGA EN CUENTA

Los negociadores para la compra de vacuna, el embajador Arturo Jarama y el asesor de salud Carlos Castillo, repartieron las dosis de forma irregular, según el Minsa.

