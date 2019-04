Revelar abusos le costó una condena a Pedro Salinas

La justicia en nuestro país se puso, una vez más, de espaldas a quienes denuncian abusos. Con la compañía de un crucifijo en su mesa, la jueza Judith Cueva Calle condenó a un año de prisión suspendida al periodista Pedro Salinas por la denuncia de difamación agravada que interpuso en su contra el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren.

En agosto de 2018, Eguren presentó una querella contra Salinas en Piura y logró que el proceso se viera en esa ciudad y no en Lima, donde radica el periodista, quien lo denunció en entrevistas y artículos por encubrimiento ante casos de abusos sexuales cometidos en el Sodalicio de Vida Cristiana.

“Eguren fue parte de la fundación del Sodalicio, pero resulta que para la jueza, él no tuvo nada que ver con un maltrato psicológico, que no tuvo que ver con el sistema ni con la arquitectura de esta organización de características sectarias. O sea, que Luis Fernando Figari de pronto se hizo con su cultura de abuso que duró 40 años y Eguren se acaba de enterar que a él lo señalan de maltratos psicológicos”, dijo Salinas a Perú21 tras el fallo.

La denuncia del periodista se basa en su extensa investigación, junto a Paola Ugaz, sobre los abusos sexuales, físicos y psicológicos del Sodalicio que se vieron retratados en los crudos testimonios de jóvenes que pertenecieron a esta organización religiosa y que dio lugar al libro Mitad monjes, mitad soldados (2015).

Testimonios como los del comunicador José Enrique Escardó y Martín Scheuch apuntan a Eguren como parte del maltrato psicológico a subalternos, sostiene Salinas.

“Es inquietante que un juzgado en el Perú conciba al periodismo como una actividad en la que no puedes interpretar o plantear una hipótesis a partir de cuestiones concretas. No puedes hacer un análisis, prácticamente. Eso me parece totalmente restrictivo a la libertad de prensa y expresión”, añade.

Para el periodista, el objetivo de fondo no es él, sino debilitar el proceso que han iniciado las víctimas del Sodalicio contra sus abusadores.

“Quieren exhibir un documento para decir que el libro Mitad monjes, mitad soldados viene de difamadores. Es un mensaje a las víctimas para decirles ‘cállate porque te va a pasar lo que a Salinas’”, sostiene.

Reputación

La sentencia de la titular del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura incluye una sanción de 120 días multa y el pago de S/80 mil por concepto de reparación civil a favor de Eguren.

La magistrada presentará la sustentación completa del fallo el 22 de abril. Sin embargo, adelantó que su decisión se debe a que las aseveraciones de Salinas “evidencian menosprecio” mediante el uso de calificativos que “afectan la buena reputación” de José Antonio Eguren.

Durante el proceso, el abogado de Eguren, Percy García, acusó a Salinas de encabezar una campaña mediática contra el arzobispo de Piura y la Iglesia.