La presidenta de la República, Dina Boluarte, se declaró inocente de las acusaciones ante la Fiscalía de la Nación, en el marco de las investigaciones por el ‘Caso Rolex’. Las afirmaciones de la mandataria datan del 15 de mayo, cuando asistió a la sede del Ministerio Público a declarar sobre las pulseras y relojes que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso RPP, en el que consta la declaraciones de la mandataria ante el fiscal de la Nación, la jefa de Estado reiteró que los relojes entregados por el cuestionado gobernador fueron en “calidad de préstamo”. Asimismo, negó que se le haya entregado aretes.

“Los relojes que el señor Oscorima me prestó no fue en calidad de donación como la fiscalía pretende señalar, reiteró fueron en calidad de préstamo. Así como la pulsera Bangle en calidad de préstamo; la Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencias”, indicó.

Boluarte enfatizó en que los presuntos delitos que se le imputan “son totalmente falsos”. Ante ello, la mandataria evitó dar más declaraciones y acusó a la Fiscalía de filtrar sus declaraciones.

“A partir de este momento no voy a continuar con mi declaración conforme al marco legal porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, aseguró.

De acuerdo con RPP, tras la última declaración de la presidenta, el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, preguntó a Javier Pacheco, Procurador General del Estado, si tenía “algo que señalar u objetar a lo antes referido por la investigada”, a lo que Pacheco contestó que estaba conforme “con lo que el despacho del fiscal de la Nación decida”. Sin embargo, el procurador pidió dejar sentadas sus preguntas a la investigada “en razón de garantizar los intereses del Estado en la presente causa”.

Como se recuerda, la presidenta de la República es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras descubrirse que poseía relojes Rolex y joyas de alta gama que no fueron declarados. Estos artefactos están valorizados en miles de dólares.

De acuerdo a la tesis fiscal, la mandataria habría recibido estas joyas a cambio de beneficiar al gobernador regional de Ayacucho a través de mayor presupuesto para obras en su región.

