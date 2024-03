Debido a que la presidenta Dina Boluarte no colocó en su declaración jurada, ni como extrabajadora del Reniec ni en su calidad de exministra o jefa de Estado, la tenencia de un costoso reloj marca Rolex, la Fiscalía anunció ayer, a través de su cuenta X, el inicio de diligencias preliminares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de dicha información como funcionaria pública.

El excontralor Fuad Khoury aseguró a Perú21 que la jefa de Estado, según la Ley N.° 27482, estaba obligada a consignar en su declaración jurada la posesión de relojes de alta gama en su poder, en especial de aquellos que superan el monto de 2 UIT, que es de S/10,300.

El experto en este tipo de artículos, David Sun, dijo en Canal N que el reloj Rolex con el que Dina Boluarte fue captada en un evento oscila entre US$ 12 mil y US$ 15,500.

“De acuerdo a las normas, por encima de los 2 UIT, las joyas deben ser informadas en la declaración jurada de bienes y renta”, dijo Khoury. Aseguró que la Contraloría podría realizar una investigación de oficio para confirmar que Dina Boluarte no declaró ese reloj de alta gama y para preguntarle, además, cómo lo adquirió.

En caso la Contraloría encuentre desbalance patrimonial o no justifique cómo adquirió esas joyas, los indicios encontrados deben ser remitidos a la Fiscalía, explicó.

El abogado penalista Andy Carrión señaló a Perú21 que las anunciadas diligencias preliminares por los delitos de enriquecimiento ilícito contra Boluarte constituyen “una investigación preliminar”.

Explicó que Boluarte solo podrá ser acusada, si se le encuentra responsabilidad, a partir de 2026, cuando deje el cargo de jefa de Estado, y precisó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, será el encargado de investigarla.

EN FISCALIZACIÓN

No obstante, Carrión indicó que Villena sí podría enviar una acusación constitucional al Congreso cuando reúna los elementos necesarios para formularla.

Los congresistas e integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Darwin Espinoza (Acción Popular) y Juan Burgos (no agrupado), se mostraron a favor de que el caso Rolex sea investigado en este grupo de trabajo.

Si el presidente de dicha comisión, Segundo Montalvo, no inicia una investigación de oficio, Espinoza señaló que él mismo hará el pedido.

PREMIER NO RESPONDIÓ

En la tarde de ayer, en conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén se incomodó cuando un periodista le preguntó por el reloj no declarado por la jefa de Estado. “Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto a esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal, que a mí no me corresponde abordar”, dijo en tono molesto, y no dio oportunidad a realizar más preguntas sobre ese tema.

SABÍA QUE

-“Artículo de antaño”, calificó la presidenta cuando le preguntaron por su reloj Rolex.

-Del año 2020 sería el reloj Rolex con el que fue captada la jefa de Estado, señaló el experto David Sun.

-“De acuerdo a las normas, por encima de las 2 UIT, las joyas tienen que ser declaradas”, señaló a Perú21 el excontralor Fuad Khoury.

-“La diligencia preliminar a la presidenta Boluarte es una investigación, y demorará seis meses”, dijo a Perú21 el abogado penalista Andy Carrión.