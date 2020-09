Óscar Vásquez, uno de los investigados en el caso Richard Swing, renunció como asesor de comunicaciones del mandatario Martín Vizcarra, confirmó hoy la ministra de Justicia, Ana Neyra.

“El señor Óscar Vásquez ha presentado su renuncia y se le ha aceptado”, informó Neyra en entrevista con Canal N. Además, contó que esa salida es parte de la “reestructuración” del personal del despacho presidencial.

Vásquez es investigado por la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien en su imputación señala que el exfuncionario se encargaba de la contratación de abogados para el compositor Richard Cisneros y la exasistente Karem Roca por orden del propio mandatario.

En uno de los audios grabados que protagoniza Vizcarra se le escucha comentar a Roca la función que cumplía el comunicador, y el mandatario no refutó las afirmaciones.

“Yo le doy mi palabra de que me voy hoy día. ¿Y quién me va a ayudar económicamente con el abogado?”, exclamó Roca durante la grabación. “¿Y quién te está ayudando ahora?”, respondió el jefe de Estado. “Usted y Óscar”, expresó la entonces asistente. “Por eso, ¿qué diferencia hay? No entiendo”, añadía fastidiado Vizcarra.

En otra grabación, Roca le cuenta a Cisneros que Vásquez había contactado con un abogado del “estudio Jo” para coordinar con el fiscal superior Marco Villalta y este contactara “al fiscal corrupto” que vería el caso. Según la exfuncionaria, Vásquez se encargaría con ese abogado de “voltear todo” el proceso que ya tenía complicado a Vizcarra.

El abogado Daniel Jo Villalobos reconoció en Cuarto poder que estaba prevista su asesoría a Karem Roca, pero esta no se concretó por una decisión “familiar” de la investigada.

Si bien Revilla abre la investigación al estar implicado el fiscal superior Villalta, traza una hipótesis que tiene al mandatario como el hombre que mueve los hilos para tapar la investigación.

“Óscar Vásquez, por encargo de Martín Vizcarra Cornejo, contrató a Daniel Jo para que su estudio jurídico brinde asesoría a Richard Cisneros y Karem Roca”, señala la disposición a la que accedió Perú21.

