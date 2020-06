El cantante Richard Cisneros -protagonista del caso Richard Swing- acudió ayer a la comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus contrataciones con el Estado por más de S/175 mil.

Preguntado por el congresista Marcos Pichilingue a cerca de cómo ingresó a Palacio de Gobierno, Cisneros aseguró que fue en diciembre de 2017, invitado por el entonces asesor presidencial Máximo San Román. El motivo, según el polémico cantante, fue para asesorar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

- ¿Con quién coordinó para ingresar a Palacio de Gobierno?

¿Con quién coordiné? Mire, la primera vez que yo voy a Palacio de Gobierno fue (toma un sorbo de agua) para acudir a un llamado del ingeniero San Román, asesor principal Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo bien si fue un día o dos días antes de la primera moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, el ingeniero San Román me convoca porque conoce mis aptitudes en marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una consultoría que fue ad honorem, la cual desarrollé en vivo y en directo. Ahí aproveché para tomarme unas fotos, como cualquier peruano lo hubiera hecho".

Sin embargo, consultado por Perú21, el ingeniero San Román negó conocer al cantante y mucho menos haberlo convocado para que asesore a PPK. “No sé en qué momento entró el señor (Cisneros) a Palacio. No es verdad que fue por la vacancia ni nada. Yo ni lo conocía, no he escuchado ninguna sola canción de él ni lo he visto participar en ningún momento. Es un invento de este señor”, afirmó el exasesor de Kuczynski.

Cisneros insistió ante la comisión de Fiscalización que su vínculo con el actual gobierno se remonta a la época de la campaña presidencial de 2016, en la que, según él, compuso dos canciones para PPK y mantuvo diversas reuniones con Susana de la Puente.

Al respecto, Máximo San Román sostuvo: “Yo tenía la indicación de Pedro Pablo de recibir a gobernadores, dirigentes gremiales, campesinos... A todas las personas yo recibía, pero no recuerdo nunca haberlo visto”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Trabajador de limpieza tiró por error la ropa de un hombre al camión de basura (13/06/2020)