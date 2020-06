Esta tarde, durante el interrogatorio realizado contra Richard Cisneros, conocido como Richard ‘Swing’, en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el investigado artista respondió a las interrogantes planteadas por los parlamentarios y defendió que cumple con los requisitos necesarios para laborar en el Ministerio de Cultura.

“Si he trabajado en la producción y elaboración para un Grammy Latino, ¿no voy a poder trabajar en el proyecto de un ministerio?", respondió Cisneros. A lo que agregó: "Por supuesto que sí. Todo lo que he desarrollado ha sido mi carácter, mi pasión, pensando en mi persona para el ministerio. Siempre pesando en lo mejor. A mí me mandaron hacer un trabajo de investigación totalmente artística”, insistió.

Además, en respuesta al congresista Robinson Gupioc Ríos de Podemos Perú, quien enfatizó que Richard Swing no está calificado para ser contratado en el Mincul debido a que no tiene la experiencia necesaria.

“Es importante aclarar al congresista que está haciendo afirmación de algo que es falso. Él está cuestionando mi grado de Honoris Causa. Eso yo no lo puedo permitir. No permito que se diga eso estando yo aquí. Yo fui requerido a través de un correo electrónico para hacer una cotización por este servicio”, respondió el investigado.

