Caso ‘Plata como cancha’ vuelve al Poder Judicial de La Libertad

El caso ‘Plata como cancha’ regresa nuevamente al Poder Judicial de La Libertad. La Segunda Sala Penal de Apelaciones resolverá el jueves 20 de setiembre si revoca o no la sentencia que dispuso absolver al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , de los presuntos delitos de inducción al voto y falsedad genérica.

La apelación la presentó la Fiscalía en setiembre del 2017, luego que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal del Poder Judicial de La Libertad librara al ex acalde de Trujillo de la acusación por la presunta compra de votos a través de la entrega de dádivas. Esto, según la acusación, lo habría ayudado a reelegirse.

Jorge Seminario, procurador de la comuna de Trujillo , confió en que la sala revoque la sentencia a favor del apepista y disponga que sea juzgado nuevamente. “Nosotros investigamos y probamos la existencia de ilícitos que permitieron la reelección de César Acuña”, indicó.

El líder de APP participó ayer de una caminata en apoyo de sus candidatos en Trujillo. Sin embargo, evitó dar declaraciones. No obstante, en su momento, aseguró que él no se corre de la justicia porque no es “corrupto” ni nunca salió “regalando cosas”.

OTRA DENUNCIA

​

El procurador Jorge Seminario, asimismo, recordó que la comuna también denunció al líder de APP por la presunta entrega irregular de S/10 millones en subvenciones durante sus dos periodos como alcalde (2007-2010 y 2011-2014).

En esa línea, mostró su preocupación por que, pese a que el hecho fue denunciado en el 2015, hasta ahora la Fiscalía continúa con la investigación preliminar.

Los delitos imputados a Acuña son negociación incompatible, malversación de fondos, omisión de actos funcionales, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.

DATOS



- En el video ‘plata como cancha’, según la transcripción fiscal, Acuña pide a sus dirigentes ubicar a 100 familias necesitadas de igual número de zonas para entregarles víveres a cambio de votos.



- También habló de la elección de sus candidatos a las alcaldías. Dijo que “el 16 de mayo de 2010 los candidatos que eligió deberán realizar un ‘show político’ para formalizar la elección”.