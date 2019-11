El expresidente Ollanta Humala aseguró este jueves que el Perú está viviendo una situación en la que existe “una politización de la justicia y una judicialización de la política”. Cuestionó, en ese sentido, que con las declaraciones que emiten, los fiscales integrantes del equipo especial del caso Lava Jato están “haciendo actividad política”.

“Lo que veo es que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política. [...] Lo que estamos viendo acá es que el equipo especial del caso Lava Jato está haciendo política. Estamos viendo como salen a despacharse en los medios de comunicación. En el tema del equipo especial, salen a declarar a los medios. Un fiscal de primera instancia le jala las orejas al presidente, a un fiscal superior y hasta el presidente del Poder Judicial. Eso como peruano yo no lo había visto antes”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

El exmandatario consideró que la investigación por lavado de activos que la fiscalía le sigue a él y a su esposa, Nadine Heredia, "es político, no jurídico". Reiteró, en esa línea, que no recibió dinero de la empresa Odebrecht.

“Yo no he recibido dinero de Odebrecht, ni yo, ni mi esposa. Por qué voy a reconocer algo que no ha ocurrido, qué me lo demuestren. Lo que pasa es que como todo este caso se maneja mediáticamente ya nos han linchado”, señaló.

Humala Tasso indicó, asimismo, que la investigación en su contra no se encuentra incluida en el acuerdo de colaboración eficaz de la fiscalía con la Odebrecht. Aseguró que ello ocurre porque “ni siquiera la empresa brasileña” reconoce que hubo delito.

Al ser consultado respecto a los presuntos aportes que recibió del gobierno de Venezuela para la campaña presidencial del 2006, el otrora jefe del Estado (2011 - 2016) aseveró que “jamás” recibió dinero de dicho Estado. Precisó que quienes, en su momento, declararon que había recibido dinero de Hugo Chávez han corregido su versión ante el Ministerio Público porque “se trató de declaraciones en campaña electoral”.