Caso Odebrecht: Llegan pruebas desde Andorra

El Principado de Andorra está tramitando once asistencias judiciales solicitadas por el equipo especial del Ministerio Público, que investiga los depósitos que habría hecho Odebrecht a cuentas vinculadas a ex funcionarios peruanos, que fueron puestos al descubierto por el diario El País, en octubre del año pasado.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que la Unidad de Cooperación Internacional, a cargo de Alonso Peña Cabrera, recibirá en los próximos días documentación sobre las cuentas halladas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Las cuentas están vinculadas a Miguel Atala, ex directivo de Petroperú; Gabriel Prado, ex presidente de Emape durante la gestión municipal de Susana Villarán; el ex árbitro Horacio Cánepa; y Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult, consultora que adjudicó obras públicas a Odebrecht.

Además, las mismas fuentes indicaron que se realizará al menos un interrogatorio vía videoconferencia con funcionarios de la BPA.

En declaraciones pasadas, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez aseguró que Andorra era, junto a Brasil, el país que más ha colaborado con la justicia peruana en el caso Odebrecht.