El Segundo Juzgado Penal de la Corte Especializada de Justicia postergó para el lunes 16 de octubre el inicio del juicio oral del expresidente Alejandro Toledo por recibir US$35 millones en coimas por parte de la empresa Odebrecht.

De acuerdo a la resolución, a la que accedió Perú21, el tribunal presidido por la jueza Zaida Pérez tomó esa decisión al advertir que no se ha terminado de formar el expediente judicial con todas las pruebas presentadas por las partes.

“El Ministerio Público, la Procuraduría, la defensa técnica de José Fernando Castillo Dibós y de la empresa ICCGSA han solicitado ampliación del plazo para la entrega de medios de prueba”, se lee en el documento.

La defensa del detenido Toledo tampoco cumplió con proporcionar la documentación requerida por los jueces.

“A la fecha se han digitalizado más de 111 mil folios (hojas), lo cual equivale a más de 222 tomos correspondientes a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, estando pendientes 50 tomos adicionales correspondientes a las pruebas ofrecidas por los acusados”, agregó la sala.

Al exmandatario se le imputa haber negociado el millonario monto para conceder a la firma brasileña la construcción de la carretera Interoceánica Sur durante su mandato (2001-2006).

En paralelo también se realiza el juicio por el caso Ecoteva, proceso en el que Toledo y su esposa Eliane Karp son acusados de lavado de activos.

No obstante, el exjefe de Estado aún no puede ser enjuiciado porque Estados Unidos, país del que fue extraditado en abril pasado, no ha aprobado que se le procese por la compra de inmuebles con las coimas de Odebrecht. Karp, en tanto, vive prófuga en Israel.