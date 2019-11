El nuevo interrogatorio al exjefe de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, se ha reprogramado para la segunda semana de diciembre en Brasil. En primer momento, esta diligencia estuvo planeada para este mes. Sin embargo, los fiscales del equipo especial tuvieron que postergarla porque fueron citados por el caso Chávarry.

La nueva diligencia se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre. Ya no hay excusas para que Jorge Barata no responda a todas las interrogantes del Ministerio Público. La jueza que aprobó el acuerdo de colaboración eficaz ya dio luz verde para que se le devuelva a Odebrecht el dinero que exigía por la venta de Chaglla. Hasta ayer, ese era el impedimento para que Barata y compañía no reúnan toda la información que necesita el Ministerio Público para profundizar en los casos que investiga.

Según fuentes de Perú21, el exjecutivo señaló que la empresa no tiene la capacidad económica para pagar abogados, pasajes aéreos y otros gastos logísticos del grupo de empleados que se encargó de asistirlo cuando él autorizaba procesar un pago ilegal. Es por este motivo que el dinero de Chaglla era importante para continuar con la colaboración eficaz.

“Estos trabajadores le refrescan la memoria con todos los detalles de lo que él hizo. Los colaboradores están en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador. Cuando hay este tipo de declaraciones, Odebrecht junta a todos y es como si Barata reactivara todo su equipo de trabajo”, detallaron las fuentes.

El motivo de la reprogramación

El juez supremo Hugo Núñez programó para el 12 y 23 noviembre las diligencias en las que recogerá los testimonios de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por sus separaciones del equipo especial Lava Jato que dispuso el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en diciembre de 2018.

Llegó la plata

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho resolvió devolverle a la constructora Odebrecht los S/524 millones retenidos por la venta de la hidroeléctrica Chaglla al no hallar “controversia” en el acuerdo de colaboración eficaz entre Fiscalía peruana y la empresa brasileña. Así lo confirmaron fuentes de Perú21.

Además, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, en diálogo con Canal N manifestó que la jueza resolvió a favor del cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz.