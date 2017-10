Congresistas de Fuerza Popular y APRA no le temen a descargos de Marcelo Odebrecht Úrsula Letona, Milagros Salazar y Mauricio Mulder no le temen a lo que diga el ex CEO de la constructora.

