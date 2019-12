Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Hereda, afirmó que las declaraciones del expresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata al equipo especial Lava Jato sobre la exprimera dama no podrán ser usados en la audiencia de impedimento de salida del país programada para este miércoles 18 de diciembre.

Explicó que el testimonio de Barata no tendrá injerencia “porque son declaraciones que no han pasado el control mínimo ni el filtro de la defensa, y en segundo lugar porque no existen todavía formalmente en el Perú salvo por trascendidos periodísticos”, dijo a RPP TV.

Jorge Barata declaró la semana pasada ante la fiscal Geovana Mori que se reunió en la oficina de la ex primera dama Nadine Heredia, en Palacio Gobierno, con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno nacionalista, donde habrían coordinado favorecer a la constructora brasileña con la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

El abogado de la ex pareja presidencial criticó que la fiscalía no haya permitido la intervención de la defensa en el interrogatorio al exfuncionario brasileño y aseveró que no es la primera vez que se presenta esta actitud.

“El Ministerio Público tiene la pésima práctica de llevar cabo diligencias bajo el rótulo de declaraciones de “colaboradores eficaces” y por ello no se permite la participación de los abogados. Y esto es grave porque se incorpora una información que no ha pasado por un filtro mínimo de control. Es información que la fiscalía va a utilizar, entonces estamos ante una vulneración grave del derecho de defensa”, agregó.

Espinosa manifestó que actualmente Nadine Heredia ya cuenta con medidas restrictivas de libertad, impuestas en el marco del caso aportes de campañas, como el no poder salir de Lima sin notificar oportunamente al Poder Judicial y al Ministerio Púbico, “por lo que el pedido impedimento de salida es impertinente e innecesario”, refirió.

Cabe indicar que este miércoles desde las 9:30 de la mañana, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción realizará la audiencia de impedimento de salida, donde, además de Nadine Heredia, también se evaluará el mismo pedido para el exministro de Energía y Minas Jorge Merino y otros involucrados más, por el caso Gasoducto Sur Peruano.