Hoy 13 de marzo se cumplen 2 años desde que se inició el segundo juicio oral del caso Manta en contra de 13 exmilitares que fueron denunciados por el delito de violación sexual contra nueve mujeres de Manta en Huancavelica, un crimen que fue una práctica reiterada y generalizada contras adolescentes y mujeres del distrito entre 1984 y 1995.

El primer juicio oral del caso tuvo lugar en julio del 2016, en la Sala Penal Nacional, el cual se quebró en el 2018, por violación a los derechos humanos tras situaciones reiteradas de revictimización por parte de los jueces.

En marzo del 2019 se inició el segundo juicio oral con una nueva Sala que señaló incorporar el enfoque de género y respetar el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación. A la fecha, ambas partes procesales presentaron diversas pruebas y se culminó con los interrogatorios de los exmilitares.

Pese a ello, los estereotipos de género y la falta de condiciones para que las víctimas puedan brindar sus testimonios de forma segura, podrían vulnerar su derecho a la no revictimización.

“Me empezó a decir perra, ahora si vas a hablar terruca… empecé a llorar y gritar… ese primer militar me violó. El segundo militar entró, me ha cortado con cuchillo que lo tengo todavía y él también me ha violado”, señala uno de los testimonios recogidos por la CVR.

Otra de las denunciantes de iniciales T.A.B. señaló que “ya estamos viejas y enfermas, queremos que termine”, mientras que M.A.B. dijo que “lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa porque somos campesinas, quechuahablantes no nos hacen caso… los militares nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas”.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Adriana Fernández, psicóloga de Demus, explicó que el daño sufrido ha obligado a las víctimas a crecer y continuar sus vidas con secuelas como la desconfianza. “El estado de alerta, dolor físico y sufrimiento emocional. Recibiendo la indiferencia e indolencia del Estado todos estos años”, manifestó.

Por otro lado, la abogada de la misma organización, Rossy Salazar indicó que “es indispensable que la Sala Penal Nacional respete las condiciones mínimas establecidas a nivel nacional e internacional de no revictimización tal como lo señaló la Corte Suprema para que este juicio respete los derechos humanos de las mujeres.”

A pocos meses del bicentenario y, en el segundo aniversario del 2° juicio oral del caso Manta, las víctimas continúan firmes a pesar del tiempo transcurrido. “Nosotras estamos diciendo la verdad. ¿Porque pueden creerles más a ellos que a nosotras, porque han sido parte de las fuerzas armadas?”, señala M.A.E., una de las víctimas que solo espera conseguir justicia.

TENGA EN CUENTA

El PJ dispuso que las audiencias del caso sean públicas y transmitidas por Justicia TV, canal del Poder Judicial, salvo cuando se trate de proteger las víctimas y testigos.

