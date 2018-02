La comisión especial del Congreso que investiga los presuntos asesinatos en la base de Madre Mía en la década de los 90 citará a unos 30 magistrados vinculados con el caso.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Becerril , señaló que en las próximas semanas comparecerán los jueces y fiscales que habrían favorecido al detenido ex mandatario Ollanta Humala, quien dirigió el destacamento militar cuando se perpetraron los crímenes.

“Lamento que hasta hoy no se haya abierto una investigación. Los ex soldados que sirvieron en la base Madre Mía han dicho cómo se realizaron estos actos. No entiendo por qué el Ministerio Público sigue sin querer investigar. ¿Qué están esperando?”, exclamó.

El legislador no descartó que intenten nuevamente interrogar a Humala. Además, confirmó que se evaluará solicitar al Pleno del Congreso una ampliación de 90 días para concluir con las pesquisas.