El colaborador eficaz 155 - 2019 describió ante el equipo especial Lava Jato la participación del empresario José Luna en el mecanismo de pagos al exalcalde de Lima, Luis Castañeda.

El testigo de la Fiscalía contó que en 2014 después de recibir la primera parte del dinero de OAS que ascendía a US$200 mil, Martín Bustamante, exfuncionario de confianza de Castañeda, se lo entregó personalmente a Luna en sobre.

El 155 - 2019 relató que ″Martín Bustamante llamó a José Luna, quien era secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de campaña, para pedirle una cita en su oficina. Al llegar...Bustamante sacó el sobre del maletín y se lo entregó. Le indicó que era el aporte de OAS. Luna preguntó ¿cuánto era? y Bustamante respondió que eran US$200 mil".

Este es un relato clave por lo que el colaborador siguió narrando. “El señor Luna abrió el sobre y contó los fajos, que eran de US$10 mil. Luego los guardó y los colocó en un cajón de su escritorio”, recordó el testigo.

200 + 200 + 80

El segundo pago de US$200 mil de OAS se dio solo días después. “Días después Gisselle Zegarra se puso nuevamente en contacto con Bustamante y le indicó que irían a visitarlo de OAS igual que en la primera ocasión. Bustamante se puso en contacto con Luna y le llevó el sobre con el dinero a su oficina en la cuadra 35 de la avenida Arequipa. Al igual que en la oportunidad anterior lo contó y lo guardó”, detalló el 155- 2019.

“Unos 5 o 6 días después de esta segunda entrega, se produjo una tercera bajo la misma modalidad, pero en esta oportunidad el sobre contenía US$80 mil y que luego se regularizaría”, contó el colaborador. Bustamante se lo llevó a Luna y según el colaborador “Luna contó los fajos y no le dio mayor importancia al tema del faltante”.

Declaraciones de un colaborador eficaz del caso Luis Castañeda.

El testigo clave de la Fiscalía, que ha metido en problema a José Luna, afirmó que los US$ 480 mil de OAS se entregaron antes de las elecciones municipales de 2014.

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que consta en el requerimiento fiscal de allanamiento, Luis Castañeda tuvo ingresos por más de US$ 1 millón 750 mil, a través de su cuenta bancaria, entre 2011 y 2016. Aquí figuran pagos de la universidad Telesup de José Luna.

SORPRENDIDOS

El Equipo Especial del caso Lava Jato junto con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron esta mañana la vivienda del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio ubicada en la cuadra cuatro de la calle Montoneros en Surco. Simultáneamente se están allanando otros locales de la universidad particular Telesup.

Miguel Pérez Arroyo, abogado del excongresista José Luna Gálvez, consideró como una medida desproporcionada el allanamiento a la vivienda de su defendido, investigado por la fiscalía en el marco del caso OAS. Agregó que la medida los dejó “sorprendidos”.

“Creo que hay un tema de desproporción -me da la impresión- respecto a esta medida. No hay que olvidar que una diligencia de allanamiento domiciliario es una diligencia constitucionalmente protegida y no puede llegarse a ella de la manera más liviana posible. En ese sentido, nos hemos quedado sorprendidos con esta medida”, afirmó en Canal N.

Este martes, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido fiscal de allanamiento y registro de once inmuebles, entre los que se encuentran las viviendas del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio; el excongresista, José Luna Gálvez y la exfuncionaria de Lima, Giselle Zegarra. Asimismo, locales de la universidad Telesup de propiedad de Luna Gálvez.

Pérez Arroyo señaló que -a partir de lo verificado- no se ha encontrado ningún documento relacionado a la investigación del caso OAS.

“Lo que se espera de esta diligencia es que se recojan todas las documentaciones y demás cosas que resulten pertinentes para la investigación y lo que se ha verificado -a partir de la defensa- es que nada de lo que hay, en términos de hallazgos documentarios, guardan relación con la investigación, pero eso es un tema que lo va a definir en su momento la fiscalía”, sostuvo.