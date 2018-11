Este martes, desde las 10:00 a.m., se reanuda el debate sobre el informe del Caso Lava Jato.



La sesión se inició ayer con la sustentación del documento, a cargo de la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien presidió el grupo de trabajo investigador.

Como acordó la semana pasada la Junta de Portavoces, la discusión del informe es el único tema que se vio en la sesión del pleno.

Luego que tuvieron acceso al informe, legisladores de diversas bancadas, a excepción del Apra y Fuerza Popular, cuestionaron que no se haya incluido al ex presidente Alan García y a Keiko Fujimori.

Bartra, quien expuso durante más de 7 horas las conclusiones a las que se llegó en cinco de los once proyectos investigados por dicha comisión (Olmos, IIRSA Sur, Línea 1 del Metro de Lima, Línea Amarilla y Central Hidroeléctrica Chaglla), aseguró que Fujimori no forma parte de la investigación porque no ha participado ninguno de los proyectos.

“Los enemigos de la verdad pretenden confundir a la opinión pública sobre el trabajo de esta comisión. Debo decir de forma clara que la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no es parte de la investigación porque no ha participado en ninguno de los proyectos”, señaló.

Al ser consultada sobre el presidente García, la legisladora dijo lo siguiente; “no podemos decir, como usted lo acaba de decir, ‘se ha puesto el overol’. ¿Eso lo hace responsable? No”.