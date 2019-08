ACTUALIZACIÓN

Tras la presentación argumentos por parte de Keiko Fujimori y su defensa legal, la jueza Susana Castañeda informó que el próximo jueves 12 de setiembre, a partir de las 3:00 p.m., emitirá su voto sobre la casación interpuesta.

La abogada Guiliana Loza insistió en solicitar la libertad de su patrocinada y manifestó su oposición a lo resuelto por los cinco magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Tres de ellos votaron por reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses, mientras que los dos restantes rechazaron excarcelar a la excandidata presidencial.

Desde desde noviembre del 2018, la lideresa de Fuerza Popular cumple prisión preventiva a raíz de la investigación en su contra por recibir presuntos aportes irregulares para financiar su campaña presidencial de 2011 y 2006.

NOTA ORIGINAL

El caso Keiko Fujimori no se reaviva solo con los allanamientos de ayer encabezados por el fiscal José Domingo Pérez, sino también con la audiencia de hoy (desde las 11:30 a.m.) en la Corte Suprema, en la que la jueza Susana Castañeda escuchará los argumentos de la lideresa de fuerza Popular, quien reza para que se declare fundada la casación y revierta la orden de prisión preventiva que se le dictó en octubre del año pasado. La magistrada fue llamada para votar en ese caso en la Sala Penal Permanente porque no se logró concretar un fallo.

Los miembros de este colegiado no se pusieron de acuerdo respecto al recurso de casación presentado por Fujimori, lo cual ha obligado a convocar a la jueza Castañeda para dirimir el caso.

El presidente de la Sala, Hugo Príncipe, y los jueces Jorge Castañeda y Zavina Chávez, votaron a favor de mantener la prisión preventiva de 36 meses, , mientras que Iván Sequeiros e Iris Pacheco fallaron porque se mantenga la medida restrictiva. Esto generó una discordancia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ya que se necesitan cuatro votos en un solo sentido para tener una sentencia.

De acuerdo la normativa, el tribunal supremo requiere cuatro votos en un mismo sentido para emitir una resolución firme. De esta forma, la jueza Castañeda puede ser dirimente si se alínea a la posición de Príncipe, Castañeda y Chávez, quienes se pronunciaron por reducir de 36 meses a 18 meses el plazo de prisión preventiva.

Sin embargo, la magistrada podría votar como los jueces Sequeiros y Pacheco, quienes rechazaron la casación de Fujimori. En este caso, tampoco habría decisión firme al no alcanzarse los cuatro votos necesarios y la Sala tendría que convocar a un nuevo juez para dirimir el caso.