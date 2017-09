Caso Joaquín Ramírez: Fiscal prescinde de pericias contables

La fiscal Sara Vidal, a cargo de la investigación a Joaquín Ramírez, ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos, dispuso prescindir de las pericias contables que se venían practicando a las numerosas empresas del grupo Ramírez.

Según información obtenida por Perú21 de la Fiscalía y de la Procuraduría de Lavado de Activos, la fiscal Vidal ordenó a un equipo de auditores del Ministerio Público, el 11 de noviembre de 2016, realizar las pericias contables para determinar si había desbalance patrimonial.

La magistrada amplió el plazo a los peritos en dos ocasiones y el 7 agosto de este año les dio un ultimátum para que entreguen en 48 horas el informe requerido.

Ello no ocurrió y el 10 de agosto la fiscal notificó a las partes que, “estando próximo a vencer el plazo de las diligencias preliminares (15 de agosto)”, el informe pericial no fue remitido y decidió prescindir de esta prueba.

El 24 de agosto, la Fiscalía emite una resolución –notificada el 31 de agosto a las partes–, en la que señala que luego de comunicar su decisión de prescindir de la pericia y “no habiéndose interpuesto recurso alguno, se declara consentida (la decisión)”.

En otras palabras, que, debido a que nadie objetó la medida, las partes la aceptaban. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría explicaron que en esta etapa de la investigación (diligencias preliminares) “ninguna decisión fiscal puede ser apelada”.

Ahora, la fiscal Vidal deberá decidir si archiva o formaliza la investigación. Si optase por esto último, las pericias contables serían clave. Sin ellas, no sería posible identificar el presunto desbalance patrimonial, menos aún el presunto lavado de activos.

Cabe señalar que la defensa de Ramírez presentó a la Fiscalía una pericia de parte en la que se concluía que no habría desbalance.

DELITO PREVIO

Probar el delito de lavado de activos es complejo. Para hacerlo debe acreditarse el vínculo de los bienes “sucios” con el “delito previo”. Por ejemplo, el narcotráfico, la corrupción, etc.

La ex procuradora, en su denuncia, sustentó como hipótesis de delito previo que el dinero provendría de actos de corrupción.

Tras la denuncia del ex piloto y presunto ex colaborador de la DEA Jesús Vásquez, la magistrada Vidal investigó en esta carpeta posibles conexiones con el narcotráfico, pero finalmente archivó este extremo por falta de evidencias.

Una sentencia casatoria emitida por la Sala Penal Transitoria establece mayores exigencias a la Fiscalía para determinar el delito fuente y pasar a la etapa de formalización de la investigación por un caso de lavado de activos.

Así, ya no bastaría relacionar el dinero lavado con gente dedicada al crimen, sino que habría que detallar cómo ocurrió el delito previo. Por ello, esta casación ha generado la protesta de la Fiscalía. “Ahora, para pasar a preparatoria no solo tengo que tener la historia completa, sino que me exigen las circunstancias del evento (día, hora, cómo, quiénes participaron en la actividad criminal)”, advierte el abogado César Azabache.

¿AL ARCHIVO?

Al cierre de esta edición, la fiscal Vidal no tomaba una decisión aún. Sin embargo, las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la investigación debería ser archivada de manera provisional hasta que se encuentren nuevos elementos que permitan profundizar e identificar el delito previo en el caso que existiera lavado de activos.

Si la magistrada decidiera formalizar la investigación sin elementos probatorios, el Poder Judicial podría archivar definitivamente el caso.

“El archivo provisional es la salida más sana”, comenta Azabache.

La investigación al grupo incluye a Fidel Ramírez, tío de Joaquín y rector de la Universidad Alas Peruanas; Rosa Castañeda, esposa del ex congresista; y Osías Ramírez, actual parlamentario y hermano del ex dirigente de Fuerza Popular.

DATOS:

* Perú21 intentó comunicarse con la fiscal Sara Vidal para consultarle sobre la decisión de prescindir de las pericias. Sin embargo, se nos dijo que el autorizado a declarar, el fiscal Rafael Vela, desconocía sobre ello y no podía hablar porque era “decisión de la fiscal”.

* La investigación que dirige Vidal se inició como resultado de una denuncia presentada por la ex procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe en 2014. En su denuncia, Príncipe sostuvo que Ramírez tendría un desbalance patrimonial de US$7 millones, aproximadamente.

* Joaquín Ramírez recién fue incluido formalmente en la investigación preliminar seguida contra familiares suyos y empresas relacionadas a él en setiembre de 2016. Hasta entonces, lo protegía la inmunidad parlamentaria.

* En 2016, un presunto ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, denunció a la prensa que esta entidad investigaba a Ramírez por narcotráfico.

Perú21 intentó comunicarse con Joaquín Ramírez, pero no obtuvo respuesta.