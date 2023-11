Confirmado. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, señaló que el próximo miércoles 8 se votará el informe final del caso JNJ, que recomienda suspender a los integrantes. En esa fecha, se citará a los siete magistrados para que hagan el uso de su defensa.

Hasta antes del inicio del Pleno, solo tres bancadas, de las 12 que hay en el Congreso, habían decidido el sentido de sus votos, según reportó Perú21 en un informe de hoy.

Perú21 confirmó que Renovación Popular (RP) y Unidad y Diálogo (UyD) han decidido votar a favor; mientras que Cambio Democrático - Juntos por el Perú (CD-JPP) lo hará en contra. Las nueve agrupaciones restantes —Fuerza Popular (FP), Avanza País (AvP), Perú Libre (PL), Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial (BM), Somos Perú (SP), Perú Bicentenario (PB) y Podemos Perú (PP)—, recién iban a tomar una postura sobre la votación del caso JNJ —ya sea a favor, abstención o en contra de la destitución de sus siete integrantes— antes del Pleno.

En el informe de Perú21 de hoy, se revela que si nos remontamos a lo ocurrido en octubre último, cuando se votó el informe final del caso JNJ en la Comisión de Justicia, las bancadas que votaron a favor fueron: FP (Patricia Juárez, Jorge Morante, Héctor Ventura y Martha Moyano), APP (Rosío Torres), AvP (Adriana Tudela y Norma Yarrow), RP (Alejandro Muñante y Gladys Echaíz), un sector de PL (Flavio Cruz y Américo Gonza; Janet Rivas, la presidenta de la Comisión, lo hizo en abstención), AP (Luis Aragón y Elvis Vergara); PB (José Balcázar) y UyD (Esdras Medina).

Mientras que las dos únicas agrupaciones que votaron en contra fueron BM (Pasión Dávila) y CD (Ruth Luque y Nieves Limachi). Esta última bancada, a través de su vocera Ruth Luque, ha anunciado que votará en la misma dirección: en contra.

¿Las mismas bancadas que votaron a favor de remover a la JNJ tomarán ahora la misma decisión? Si se toma en cuenta las agrupaciones que votaron a favor, en esa ocasión, solo suman 61 votos (FP, RP, AvP, Ap,PB y UD; no se toma en cuenta a PL porque votó dividido y SP no tiene representante en esa comisión), y le faltarían 27 para conseguir los 87 votos requeridos para la remoción de toda la JNJ. Además, los votos de los 17 no agrupados también serán decisivos.

Perú21 seguirá informando la decisión de la votación de las nueve bancadas restantes.

El informe final

Las cinco imputaciones que investigó la Comisión de Justicia contra la JNJ son: la filtración de información a un medio de comunicación de información sensible contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso que se le seguía en la JNJ ; sacar un comunicado en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por haber sido inhabilitada cinco años de la función pública por el Congreso por no investigar al expresidente golpista Pedro Castillo; la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema; la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años; y no presentar su informe anual ante el Congreso, tal como lo exige la Constitución.

El informe final, se recuerda, recomendó remover de los cargos a los siete congresistas por haber cometido “causa grave”, respaldados en el artículo 157 de la Constitución.