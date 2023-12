La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, exhortó hoy a la presidenta Dina Boluarte que “no se inmiscuya” en las decisiones del Congreso, como respuesta al llamado de atención que realizó la jefa de Estado al Legislativo al pedir al ente legislativo “un poco de madurez política”, y que respete el periodo para el que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fueron elegidos, es decir, que no deberían ser removidos.

“...Ella debe aplicar el principio de separación de poderes. No tiene porqué interferir de lo que el Congreso hace. No sé si (amerita) una vacancia, pero sí exhortarla que no se inmiscuya en que tiene que ver y que son decisión y facultad exclusiva del Congreso”, dijo Juárez al ser consultada por la intromisión que realizó hoy la Jefa de Estado a favor de la JNJ.

El viernes último, se recuerda, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, postergó el debate y la votación de la moción para remover a toda la JNJ —por causa grave al haber suspendido presuntamente de forma irregular, por seis meses, a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides— debido a una carta que envió esa entidad para que se les notifique los motivos por los que tendrán, sus miembros, que ejercer su derecho de defensa, en el Pleno, y porque uno de ellos, Guillermo Santiago Thornberry Villarán, se encuentra con descanso médico tras ser atendido en una clínica.

PLENO EXTRAORDINARIO

Juárez, en otro momento, se mostró a favor de que no se tenga que esperar, hasta marzo próximo, para que se vote la moción para remover a toda la JNJ.

“Lo que se tiene que hacer acá es —aseguró Juárez—, de considerarlo pertinente, es convocar a una sesión extraordinaria para ver el tema. Vamos a esperar y ver qué es lo que ocurre, y si es que el presidente del Congreso (Alejandro Soto) convoca a una sesión para ver este tema, porque, claro, es bastante tiempo hasta que se reinicie la legislatura; así que creemos que es decisión del presidente”.

Al igual que Juárez, su colega de su bancada Fuerza Popular, Vivian Olivos, señaló que apoya que haya un Pleno extraordinario, antes de marzo, para que se vote la moción para remover a toda la JNJ. No descartó que pueda ser en enero del siguiente año.

Juárez y Olivos señalaron a Perú21 que en los próximos días tendrán una reunión de bancada para tomar una decisión de si apoyan un Pleno extraordinario.

