Caso Hugo Bustíos: Testigo se reafirma y acusa a Daniel Urresti de asesinar a periodista

Durante el juicio oral contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos , ocurrido en la región Ayacucho en 1988, la señora Isabel Rodríguez Chipana, testigo de lo ocurrido, se reafirmó en que el responsable de dicha muerte fue el ex ministro.

Rodríguez Chipana señaló que el capitán Arturo (Urresti) fue a la comunidad junto a otros militares y trató a todos de “terrucos”. “Usted se metió a mi cocinita. Usted disparó al señor Hugo Bustíos que pasó en moto. Él pidió que no disparen, que eran periodistas”, dijo a modo de recuerdo.

También añadió que días después del asesinato de Bustíos, Urresti se llevó a varios miembros de su comunidad al cuartel. “ Nos hizo quedar a seis mujeres y doce hombres. 18 éramos. Este señor me quita a mi hijo, me tumba al suelo y abusa de mí”, agregó.

Por su parte, el ex ministro del Interior negó todos los descargos y cuestionó porque no denunció antes dicha violación. Rodríguez Chipana indicó que en su momento no lo hizo por miedo y agregó que tal abuso fue hecho dos veces.