Daniel Urresti vuelve al banquillo, acusado de haber participado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, cuando era capitán del Ejército y jefe de Inteligencia de un cuarte antisubversivo. La Corte Suprema del Poder Judicial decidió anular la sentencia de octubre del año pasado, que lo declaró inocente.

El colegiado de la Sala Penal Permanente también ordenó que “se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior”. Es decir, los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel, que absolvieron al ex ministro del Interior, ya no participarán en el nuevo proceso.

El reciente fallo judicial considera que el tribunal no ponderó todas las pruebas que señalaban al ex militar, hoy gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, como coautor del homicidio del periodista en Ayacucho.

Una de las principales testigos que vio a Urresti participar en el crimen es Ysabel Rodríguez Chipana. Pero la sala de Miluska Cano le restó fiabilidad aduciendo que su testimonio estaba basado en una animadversión y resentimiento contra el imputado.

Convocan plantón en solidaridad con Ysabel Rodriguez, testigo en caso Hugo Bustíos. (Twitter/Poder Judicial) Ysabel Rodriguez cara a cara con Daniel Urresti. (Twitter/Poder Judicial)

Al respecto, la nueva decisión considera que el análisis jurídico anterior fue sesgado, pues se debió evaluar la coherencia y solidez del testimonio de Rodríguez. Se critica también que el fallo absolutorio no clasificó el homicidio del reportero como un delito de lesa humanidad, a pesar de que existieron todas las pruebas para calificarlo como tal.

“Resulta evidente que el asesinato de Hugo Bustíos, ejecutado por agentes estatales, trasciende el ámbito de lo estrictamente aislado, fortuito e individual y se adecua plenamente a los presupuestos que identifican a los delitos de lesa humanidad”, se lee en el fallo de la Corte Suprema.

Caso Bustíos: las razones por las que Urresti volverá a juicio. (Perú21) Caso Bustíos: las razones por las que Urresti volverá a juicio. (Perú21)

DEFENSA DEL CAPITÁN

​

Por su parte, Urresti aseguró haber demostrado su inocencia ante el tribunal de la Corte Superior que lo exculpó de las acusaciones en su contra.

“Lo importante es que yo estoy puesto a derecho, voy a respetar absolutamente lo que dice la ley”, declaró en RPP.

Asimismo, dijo que esta nueva disposición judicial no lo amilana. “La verdad está de mi parte, no interesa quién me juzgue. Lo que no sucedió no se puede demostrar, yo no he participado en ningún asesinato. Por lo tanto, no puede aparecer ninguna prueba que me vincule”, apuntó.

Por otro lado, Urresti aseguró que el alcalde de Los Olivos lo respalda y le garantizó que continuará en el cargo de gerente de Seguridad Ciudadana del distrito.

“No pediré asilo ni hablaré de la anemia. Simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala. Soy ciudadano que respeta la ley”, publicó Urresti a través de su cuenta de Twitter.

Estuve investigado durante 8 años, me juzgaron 4 años y medio por tres delitos diferentes.

Me absolvieron por unanimidad.

La CSR anula el juicio.

No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala.

Soy ciudadano q respeta la ley! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 12 de abril de 2019

UN CRIMEN IMPUNE

​

El 24 de noviembre de 1988, Urresti estaba destacado como jefe de Inteligencia del cuartel antisubversivo de Castropampa (Ayacucho). En ese entonces lo conocían como ‘ Capitán Arturo’.

Ese día, el corresponsal de la revista Caretas Hugo Bustíos y su colega Eduardo Rojas se montaron en una motocicleta para trasladarse a Erapata a investigar un asesinato perpetrado por Sendero Luminoso. En el camino, fueron emboscados por una patrulla militar que les disparó desde las casas más cercanas. Los dos reporteros cayeron al suelo, pero Bustíos se llevó la peor parte y quedó gravemente herido; sin embargo, tuvo fuerzas para gritarle a su amigo que huyera.

Así fue el asesinato de Hugo Bustíos. Así fue el asesinato de Hugo Bustíos.

El militar Amador Vidal Sanbento, alias ‘Ojos de Gato’, advirtió que Bustíos continuaba vivo. Por ello, se acercó para rematarlo con una granada. Mientras tanto, Rojas corría hasta encontrar protección en una vivienda cercana.

Ysabel Rodríguez vio a la patrulla de militares, entre quienes se encontraban el ‘Capitán Arturo’ y otro apodado ‘Centurión’. Estos se ocultaron en su cocina, según la testigo.

Hilda Aguilar, otra vecina, también testificó que desde el huerto de su casa presenció el asesinato y reconoció a Vidal Sanbento y a ‘Centurión’.

Alejandro Ortiz, un tercer poblador, ratificó lo ocurrido y dijo que al escuchar los disparos, huyó hacia Huanta.

El Poder Judicial condenó a los militares Vidal Sanbento y a Víctor La Vera por el homicidio de Bustíos. Una vez condenado, fue Vidal quien acusó a Urresti de haber participado en el atentado.