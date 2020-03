El exministro del Interior y abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, reveló este viernes que ha renunciado a la defensa de la ex primera dama en el caso Gasoducto Sur Peruano “por transparencia”, luego de que se diera a conocer el testimonio del exministro de Energía y Minas Jorge Merino como colaborador eficaz.

“En efecto [he renunciado a la defensa de Nadine Heredia en el caso Gasoducto] por un tema de transparencia. [...] Creo que mi presencia a partir de esa sindicación falsa podría afectar las audiencias del lunes para adelante. En otro contexto, probablemente mi reacción hubiese sido diferente”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

Este jueves se reveló que Merino Tafur declaró al Ministerio Público que Wilfredo Pedraza le pidió un día antes que declare a la fiscalía que no revele que la esposa del expresidente Ollanta Humala coordinaba funciones de los ministros.

Pedraza indicó que querellará a Merino por sus afirmaciones, puesto que “no permitirá que afecte su honorabilidad”. Cuestionó, en ese sentido, que la fiscal Geovana Mori no lo haya citado para contrastar su versión ante lo dicho por el ex titular del Ministerio de Energía y Minas.

“He sido siempre meticuloso en la selección de clientes, no defiendo a delincuentes, no defiendo corrupción probada y, por tanto, ese señor no va a mancillar mi larga carrera profesional. No le voy a permitir a Jorge Merino que afecte mi honorabilidad y mis 30 años de carrera de abogado”, señaló.

Finalmente, Pedraza precisó que seguirá siendo el abogado de Nadine Heredia en los demás procesos que le sigue el Ministerio Público. “Yo conservo la defensa en los casos de lavado de activos y otros casos, pero mi salida responde a un tema de principio”, remarcó.